Отец избивал 11-летнюю дочь, заставляя молиться

В Атырау 11-летнюю девочку избивает родной отец, заставляя совершать молитву, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ATPress.



Как сообщила в посте в соцсетях сотрудница центра адаптации для несовершеннолетних города, девочка поступила к ним 20 января. Ей всего 11 лет, она убежала из дома. Ее родной отец на протяжении нескольких лет издевался над ней, избивал и заставлял совершать молитвы.



«История повергла нас всех в ужас. По рассказам девочки, ее родной отец является ваххабитом. На протяжении нескольких лет он избивает и издевается над ней, заставляет совершать молитвы. Много раз угрожал убить ее, если она не будет подчиняться ему», − пишет автор.



Мама пострадавшей после отбытия срока наказания в тюрьме ушла из семьи, оставив ребенка отцу.



«В ноябре прошлого года после очередных побоев девочка попросила свою бабушку по линии матери отвезти ее в детскую больницу, где врач обнаружил у нее множественные ушибы, гематомы и перелом ребра. Боясь расправы со стороны своего отца, девочка не стала рассказывать врачу всю правду», ― пишется в посте.



Подросток обратилась к отцу своей одноклассницы. Мужчина якобы отвел ее в полицию, где она рассказала об издевательствах и побоях. После чего полицейские поместили ее в центр адаптации для несовершеннолетних. Как пишет автор, другая бабушка девочки является известным в городе адвокатом, она якобы попыталась надавить на нее, чтобы та не давала показания против ее сына.



Сейчас девочка находится в центре. С ней непрерывно работают психологи и педагоги центра. По сообщению департамента полиции Атырауской области, по данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК «Истязание». Назначены соответствующие экспертизы.