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О создании единой валюты на территории ЕАЭС речи не идет - Сагинтаев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:21
О создании единой валюты на территории ЕАЭС речи не идет - Сагинтаев
© primeminister.kz
Министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев ответил на вопрос о том, предполагается ли введение единой валюты на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в связи с формированием единого финансового рынка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

"Во всех наших базовых документах об этом не идет речи. Мы работает лишь над вопросом гармонизации законодательства в сфере финансового рынка. И в рамках работы Евразийской экономической комиссии вопрос о введении единой валюты не стоит", - заявил Сагинтаев.

По его словам, к 2025 году страны - участницы ЕАЭС намерены создать общий финансовый рынок. Иными словами, в странах ЕАЭС будут сформированы единые правила в банковском, биржевом и страховом секторах.

"Вопрос формирования общего финансового рынка исходит из союзного договора, согласно которому к 2025 году мы должны сформировать общий финансовый рынок стран ЕАЭС", - сказал министр.

Сагинтаев отметил, что в рамках этого решения должны быть приняты соглашения о гармонизации законодательства государств-членов в сфере финансового рынка (банки, ценные бумаги, страховой рынок и т. д.). В этом направлении Евразийской экономической комиссией ведется большая работа. Также действует принятая еще в 2019 году Концепция формирования Евразийского экономического союза.

"Согласно договору к 2025 году должен быть создан Наднациональный финансовый регулятор стран ЕАЭС, который будет базироваться в Алматы", - заявил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК.

Напомним, в настоящее время в ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.


Источник: Tengrinews.kz
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