В правительстве РК планируют отойти от госрегулирования цен и тарифов

Министры предлагают больше не регулировать стоимость нефтепродуктов, СЗПТ и лекарств.
Министр финансов Ерулан Жамаубаев заслушал вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова, руководителей управлений отраслевых министерств о проводимой работе по поэтапному отказу от госрегулирования цен и тарифов на нефтепродукты, социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ), лекарственные средства, а также реформированию тарифной политики в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба главы кабмина.
По итогам совещания Ерулан Жамаубаев поручил министерству национальной экономики с учетом предложений Агентства по защите и развитию конкуренции разработать и внести в аппарат правительства проект Дорожной карты по поэтапному отказу от госрегулирования цен и тарифов, а также проект программы «Тариф в обмен на инвестиции».
Ерулан Жамаубаев подчеркнул необходимость усиления информационного освещения проводимых реформ. По его словам, эта работа позволит развить товарные рынки, а также повысит качество и надежность представленных услуг в сфере ЖКХ.
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