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В Казахстане изменили работу «скорой помощи»

Просмотров:495 Опубликовано: Сегодня, 14:56
В Казахстане изменили работу «скорой помощи»
Иллюстративное фото
Минздрав РК внес изменения в приказ ведомства «Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации», передает ИА «NewTimes.kz».


«Согласно приказа в состав бригады скорой помощи включен парамедик – лицо, прошедшее курс профессиональной подготовки по оказанию первой помощи, которые могут выполнять дополнительную функцию по оказанию первой помощи и участвовать в работе бригад скорой медицинской помощи по обслуживанию вызовов», — сообщили в Минздраве.

В ведомстве также отметили, что в моногородах с численностью населения от 100 тыс человек по усмотрению местных исполнительных органов организуются самостоятельные станции скорой медицинской помощи. Количество врачебных бригад составляет не менее 25% от общего количество бригад, в состав в которых входят специализированные (врачебные) бригады интенсивной терапии, в том числе для обслуживания детского населения, бригады кардиологического и педиатрического профиля.

На сегодня в стране функционируют порядка 1500 бригад скорой медицинской помощи, из них 18 % это специализированные врачебные бригады. Анализ показал, что наиболее часто поступают вызовы, связанные с болезнями системы кровообращения и заболеваниями у детей.

Также станциям Скорой помощи будет предоставлен доступ к медицинским информационным системам, что будет обеспечивать интеграцию в оказании медицинской помощи для Координирующей организации.

Станции Скорой помощи оснащаются бригадами из расчета 1 бригада на 10 тысяч и менее населения, а отделения СМП в организациях первичной медико-санитарной помощи оснащаются бригадами из расчета 1 бригада на 35 тыс и менее, с учетом обращаемости населения.

Для обслуживания вызовов в сельских населенных пунктах диспетчерами районных подстанций могут привлекаться специалисты, а также санитарный автотранспорт ближайших медицинских организаций.

По решению местных исполнительных органов, в населенных пунктах функции СМП передаются через договор соисполнения.


Источник: newtimes.kz
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