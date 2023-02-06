Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 06 Февраля
+2...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.7 KZT
  • €1 = 492.81 KZT
  • 1 RUB = 6.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Программу по льготному автокредитованию планируют запускать ежемесячно в Казахстане

Просмотров:197 Опубликовано: Сегодня, 14:46
Программу по льготному автокредитованию планируют запускать ежемесячно в Казахстане
Фото: freepik
Заместитель председателя правления АО "Фонд развития промышленности" Ринат Гаппаров признал, что в запущенной с утра 6 февраля 2023 года программе по льготному автокредитованию были шероховатости, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что программа была запущена в 10:00, желающих встать в очередь было 125 тыс. человек. Из них 761 - зарегистрировался.

- Регистрация происходила в течение 18 секунд, очередь закрылась, лимит закончился. Да, были некоторые шероховатости по платформе и по сайту, которые будут отрабатываться в последующем. Это пилотный запуск. В целом, платформа свою задачу выполнила, положенный пул желающих получить льготные кредиты в количестве 761 человек набран... После доработки шероховатостей мы планируем, что данная программа будет работать ежемесячно, - рассказал Ринат Гаппаров.

О дате и времени запуска замглавы правления АО "ФРП" пообещал сообщить дополнительно.

- Сейчас вся статистика по подаче заявок нами собирается, планируем завтра к концу дня первые данные представить в виде пресс-релиза на нашем сайте, - сообщил Ринат Гаппаров.

Он отметил, что фонд уже получает отклики от населения и СМИ.

- Хотел бы предупредить, что продать свое место в пуле, передать его никому невозможно, все данные указаны, ИИН, ФИО. Другой человек кредит получить не сможет и автомашину, - сказал Ринат Гаппаров.

Замглавы правления АО "ФРП" обратился к казахстанцам с просьбой "не доверять тем, кто предлагает такой вид действий".

- Скорее всего, это мошенники. У нас стоит "антибот" при подаче заявки, и также бот не сможет пройти подписание ЭЦП-ключом, - сказал Ринат Гаппаров.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика