Программу по льготному автокредитованию планируют запускать ежемесячно в Казахстане

Заместитель председателя правления АО "Фонд развития промышленности" Ринат Гаппаров признал, что в запущенной с утра 6 февраля 2023 года программе по льготному автокредитованию были шероховатости, сообщает Zakon.kz.
Он напомнил, что программа была запущена в 10:00, желающих встать в очередь было 125 тыс. человек. Из них 761 - зарегистрировался.
- Регистрация происходила в течение 18 секунд, очередь закрылась, лимит закончился. Да, были некоторые шероховатости по платформе и по сайту, которые будут отрабатываться в последующем. Это пилотный запуск. В целом, платформа свою задачу выполнила, положенный пул желающих получить льготные кредиты в количестве 761 человек набран... После доработки шероховатостей мы планируем, что данная программа будет работать ежемесячно, - рассказал Ринат Гаппаров.
О дате и времени запуска замглавы правления АО "ФРП" пообещал сообщить дополнительно.
- Сейчас вся статистика по подаче заявок нами собирается, планируем завтра к концу дня первые данные представить в виде пресс-релиза на нашем сайте, - сообщил Ринат Гаппаров.
Он отметил, что фонд уже получает отклики от населения и СМИ.
- Хотел бы предупредить, что продать свое место в пуле, передать его никому невозможно, все данные указаны, ИИН, ФИО. Другой человек кредит получить не сможет и автомашину, - сказал Ринат Гаппаров.
Замглавы правления АО "ФРП" обратился к казахстанцам с просьбой "не доверять тем, кто предлагает такой вид действий".
- Скорее всего, это мошенники. У нас стоит "антибот" при подаче заявки, и также бот не сможет пройти подписание ЭЦП-ключом, - сказал Ринат Гаппаров.
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