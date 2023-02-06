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Шестилетний мальчик самостоятельно заделал яму на тротуаре в Талдыкоргане

Просмотров:61 Опубликовано: Сегодня, 17:04
Шестилетний мальчик самостоятельно заделал яму на тротуаре в Талдыкоргане
Фото: Instagram/taldykorganec.insta_
Мальчик из Талдыкоргана решил помочь дорожным службам и самостоятельно заделал яму на тротуаре в 6 микрорайоне, сообщает Zakon.kz.

Поступок ребенка восхитил пользователей Казнета:

- даже ребенок понимает, что надо что-то делать;
- не обязательно сразу акимат обвинять, каждый пусть с себя начнет;
- мальчик, скорее всего, заделал неудобную яму для своей мамы с коляской, которая каждый день ходит по этому тротуару;
- молодец мальчишка! устал спотыкаться;
- позитивная фотография... столько любви и бережного отношения.

В свою очередь, акимат Талдыкоргана выразил благодарность родителям за патриотическое воспитание сына.

"Это и есть будущее нашей страны! Каждый гражданин от мала до старца должен уважать и ценить то, что имеет. Мы надеемся и верим, что маленькая искорка, зажженная в сердце этого мальчика, возгорится в большое пламя любви к родному краю".



Источник: zakon.kz
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