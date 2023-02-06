Шестилетний мальчик самостоятельно заделал яму на тротуаре в Талдыкоргане

Мальчик из Талдыкоргана решил помочь дорожным службам и самостоятельно заделал яму на тротуаре в 6 микрорайоне, сообщает Zakon.kz.Поступок ребенка восхитил пользователей Казнета:- даже ребенок понимает, что надо что-то делать;- не обязательно сразу акимат обвинять, каждый пусть с себя начнет;- мальчик, скорее всего, заделал неудобную яму для своей мамы с коляской, которая каждый день ходит по этому тротуару;- молодец мальчишка! устал спотыкаться;- позитивная фотография... столько любви и бережного отношения.В свою очередь, акимат Талдыкоргана выразил благодарность родителям за патриотическое воспитание сына."Это и есть будущее нашей страны! Каждый гражданин от мала до старца должен уважать и ценить то, что имеет. Мы надеемся и верим, что маленькая искорка, зажженная в сердце этого мальчика, возгорится в большое пламя любви к родному краю".