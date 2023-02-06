«Шла три дня»: русский футболист «Зенита» оценил казахскую свадьбу

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, как он побывал на свадьбе своего одноклубника и футболиста сборной Казахстана Нуралы Алипа, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на Sports.kz.
«В общем-то очень просто. Он меня заранее позвал, еще когда чемпионат шел. В итоге я взял свою супругу - точнее, тогда еще невесту - ее подруг, которые знают жену Нурика, и все вместе такой компанией поехали в Казахстан на свадьбу», - рассказал футболист о том как попал на свадьбу.
Он рассказал, что его впечатлило на казахстанской свадьбе.
«Во-первых, хочу сказать, что Актау очень хороший город, курортный, стоит на Каспийском море. Постоянно развивается. Думаю, скоро там очень многое еще застроят. Что касается свадьбы, она была нереально крутая! Первый раз оказался на такой. Шла три дня, и все время огромное количество гостей. В первый день - человек 450-500, в основном со стороны жениха. На второй, как я понял, положено звать гостей со стороны невесты. Но нас тоже позвали. Главным образом - папа жены Нурика, чтобы поближе познакомиться с нами и вообще с теми, кто на свадьбу из других мест приехал. Хорошо посидели, поболтали. Он много интересного из местных традиций рассказал. Еще в этот день экскурсия была в горы. Часа три ехать. Но я на нее не попал - проспал», - рассказал он.
Он с улыбкой подчеркнул, что возможно Нуралы Алип не знал всех гостей.
«Но было очень прикольно — знакомились по ходу дела, обрели новых друзей. И очень красиво все было. Свадебное платье невесты особо отмечу. Ручной работы - потрясающее. А так - люди все очень гостеприимные, добрые. Поэтому мне было в этой компании легко и комфортно. Я бы еще раз с удовольствием съездил. Было очень много людей в возрасте, которые в Казахстане особо почитаются. И еще: когда старшие говорят тост, жених и невеста в знак уважения должны слушать их стоя. Мне кажется, Нурик с женой провели на ногах в общей сложности часов пять, потому что такие тосты шли постоянно», - отметил футболист.
Также он рассказал, что свадьба совпала с финалом чемпионата мира по футболу.
«Так вот, это был третий день, свадьба шла, но на стенах в зале разместили большие экраны. И если в матче Франция - Аргентина что-то происходило, эти моменты на экраны выводили. Видимо, был какой-то подготовленный на этот счет человек. У нас за столом была банда, которая болела за Аргентину, но была и та, что за Францию. Сидели - переглядывались. Но скажу честно, у меня где-то между кумысом и кониной стоял телефончик с прямой трансляцией. Так что я все видел. Кстати, кухня в Казахстане тоже потрясающая! Я первый раз попробовал кумыс, верблюжье молоко и конину в разных видах. Очень вкусно!» - заключил он.
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