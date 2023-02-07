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Сколько кандасов вернулось в Казахстан с начала года

Просмотров:143 Опубликовано: Сегодня, 09:21
Сколько кандасов вернулось в Казахстан с начала года
Фото из открытых источников
Более 1,5 тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала 2023 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

"По состоянию на 1 февраля на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 1 539 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 миллион 108,5 тысячи этнических казахов", - говорится в сообщении.

Более половины кандасов, прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 16,3 процента - из КНР, 15,9 процента - из России, 8,4 процента - из Туркменистана, 4,5 процента - из Монголии и 4,9 процента - из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (27 процентов), Мангистауской (16,6 процента), Туркестанской (7,1 процента) и Жамбылской (3,6 процента) областях, а также в городах Астана (10,5 процента), Алматы (7,6 процента) и Шымкент (6,5 процента).

По состоянию на 1 февраля число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 69,1 процента, 22,7 процента человек моложе трудоспособного возраста и 8,2 процента - пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 20,1 процента имеют высшее образование, 40,9 процента - среднее специальное образование, 35,2 процента общее среднее образование и 3,8 процента не имеют образования.


Источник: Tengrinews.kz
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