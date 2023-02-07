Сколько кандасов вернулось в Казахстан с начала года

Более 1,5 тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала 2023 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.
"По состоянию на 1 февраля на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 1 539 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 миллион 108,5 тысячи этнических казахов", - говорится в сообщении.
Более половины кандасов, прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 16,3 процента - из КНР, 15,9 процента - из России, 8,4 процента - из Туркменистана, 4,5 процента - из Монголии и 4,9 процента - из других стран.
Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (27 процентов), Мангистауской (16,6 процента), Туркестанской (7,1 процента) и Жамбылской (3,6 процента) областях, а также в городах Астана (10,5 процента), Алматы (7,6 процента) и Шымкент (6,5 процента).
По состоянию на 1 февраля число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 69,1 процента, 22,7 процента человек моложе трудоспособного возраста и 8,2 процента - пенсионеры.
Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 20,1 процента имеют высшее образование, 40,9 процента - среднее специальное образование, 35,2 процента общее среднее образование и 3,8 процента не имеют образования.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.