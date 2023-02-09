Цена на овощи в Казахстане сильно завышена – фермер

К примеру «красная цена» помидоров зимой – 1000 тенге за килограмм.



Казахстанцы могут зимой и летом есть овощи как закрытого грунта, то есть тепличные, так и открытого, выращенные в огороде или в поле по приемлемой цене, которая не будет «скакать» в зависимости от сезона. Для этого в стране необходимо строить больше теплиц, а государству – поддерживать бизнес субсидиями. Морозы и перебои с поставкой угля заставили правительство обратить внимание на аграриев Юга. Уже даже есть предложения со стороны властей по поддержке «тепличников», самое популярное из которых – выделить фермерам субсидии, в основе которых будут рассматриваться расходы на электроэнергию и газ. Правда, с одним условием, даже с двумя. Что «потребует» правительство от агробизнеса и стимулирует ли их предложение развивать тепличный бизнес в Казахстане, в материале корреспондента «Голос Народа».



«Дорога ложка к обеду»



Погектарную субсидию «тепличный» бизнес уже получал, правда, до 2018 года. Потом ее отменили и темпы строительства теплиц сильно замедлились. Сейчас предложение о возобновлении субсидий фермеры встречают охотно, только говорят, что правительство опоздало минимум на 3 года.



«Где-то еще до карантина, до пандемии нужно было начать, тогда велись активно переговоры, наш бюджет все еще позволял финансировать, субсидировать. МСХ пропустил как минимум 3-4 года субсидирования. Строительство новых теплиц встало. Те, которые могли себе позволить строительство теплицы, они строили дешевые, примитивные теплицы из черного металла, без покраски, какой-либо защиты. Они-то и не выдержали осадки в виде снега, плюс аномальный холод», - сказал агробизнесмен из Шымкента Сергазы Бекмурат.



С другой стороны, строительство новых теплиц теперь будет четко контролироваться государством. Если фермерам будут субсидировать часть расходов на электроэнергию и газ, то это обеспечит бесперебойную подачу электричества на объекты. Ведь без электричества никакая современная теплица работать не будет.



«Дал – забрал»



Получить субсидию тепличные бизнесмены смогут в обмен на встречные обязательства. По предварительным данным, это выращивание овощей в достаточном объеме и продажа их по рыночной цене, а также соответствие стандартам производства. Также все теплицы должны строить по национальному стандарту, который разработают чиновники.



«Встречные обязательства везде одинаковые. Когда чиновники знают, сколько примерно внутреннее потребление по каждой культуре, сколько выращивается в целом и обязывают продать какой-то объем по фиксированным ценам – это нормально. Все овощники согласны отдавать часть на внутренний рынок по себестоимости при условии, что не будет проблем с экспортом. Хотя в себестоимости и «сидят» ресурсы – солярка, запчасти и тд, которые им не отдают по себестоимости», - сказал агроблогер Кирилл Павлов.



Агробизнесмен Сегразы Бекмурат напротив, считает, что «диктовка» цен, по которой фермер должен продать свой продукт, решение не совсем верное.



«Цены должен определять рынок. Когда государство вмешивается в регулировку цен, это заканчивается плачевно. Никакой прибыли не будет. Бизнес будет просто буксовать», - сказал он.



Окончательный ответ по механизму субсидирования, по его словам, будет к концу весны. Он надеется, что в этот раз правительство введет субсидирование по культурам.



«Пришло время субсидировать по культурам. Всегда популярно выращивать томат и огурцы, туда надо включать перец сладкий, горький, салаты. Наши тепличники не юге выращивают лимоны, для лимонов мы тоже можем просить субсидии, бананы хотят люди. Во всех отраслях нужны субсидии», - уверен агробизнесмен.



Кирилл Павлов считает, что субсидировать электроэнергию и газ неправильно. По его словам, это аналогично аграрныму кредитованию с субсидированием - деньги идут не фермерам, а банкам.

«По сути, нужно делать низкий тариф для фермера. Фермеру никто не субсидирует разницу, которую он будет по встречным обязательствам отдавать на внутренний рынок. Пусть электроэнергию и газ отдают на внутренний рынок, пусть олигархат меньше заработает, я думаю, ничего страшного, можно для 19 млн граждан напрячься и не купить лишнюю яхту и не отправить любовницу на Бали», - сказал он.



Кроме этого, проблема тепличного бизнеса в том, что в Казахстане мало промышленных теплиц, построенных по современным технологиям. На юге страны 80% теплиц – это скорее самодельные парники. Именно они пострадали из-за аномальных морозов и обильного снегопада. Цена современных теплиц – от 1 миллиона долларов и более за гектар.



«То, что растет в закрытом грунте – нуждается в субсидировании. Без субсидий нам сложно будет развиваться. Тепличники не должны каждый год сажать и продавать. Я бы хотел, чтобы тепличники учились, развивались, участвовали, ездили на выставки. Мы хотим строить качественные теплицы, которые выдержат и снег, и ветер, но дорого. Хотя к нам со своими технологиями хотят заходить производители теплиц из Голландии, Италии и других стран», - сказал Сергазы Бекмурат.



Аналогичное мнение выразил Кирилл Павлов.



«Теплицы голландские очень эффективные. Они с досветкой, с теплообменником, с системой управления, с зашториванием, выращивание на искусственном сусбтрате. У нас же основная масса теплиц - сарыагашские – каркас, обтянутый пленкой, в которой стоит угольная печка, это ручной труд к тому же. Я думаю, хотят привести к более менее к последним технологиям», - сказал агроблогер.



Теплицы, по словам С.Бекмурата, должны работать круглый год, тогда они будут приносить пользу.



«Цена томата зимой и летом не должны быть с сильным разрывом по цене – 1500-2000 по цене – это большая разница в цене. Субсидии должны в этом помогать, чтобы снижать цену, чтобы люди могли позволить себе купить качественные недорогие овощи», - сказал он.



Реальная цена овощей зимой



В открытом грунте на юге томаты вкусные и дешевые, никакие теплицы не нужны, чтобы конкурировать томатами в открытом грунте, тепличные хозяйства вынуждены снизить цены, говорит агробизнесмен Сергазы Бекмурат.



«Летом не нужна отопительная система, но наоборот, нужно охлаждение. Себестоимость около 700-800 тенге (томатов – прим.ред) в мае-июне. Томаты в закрытом грунте они качественные выходят, без болезней, дефектов. Нашей стране не хватает первоклассных категорий – теплиц 4+ и 5 поколений. Если они появятся, то цена на овощи может упасть», - сказал он.



По его мнению, в Казахстане необходимо построить еще около 200 га суперсовременных теплиц.



«У нас есть рынок Айнабазар, там продают ташкентские и туркменские помидоры, казахстанских почти нет. Даже на юге, который мы считаем родиной теплиц, мы покупаем овощи с Узбекистана и Туркменистана! Потому что там энергоносители субсидируются государствами. Стоимость этих томатов на нашем рынке – в районе 2000 тенге за килограмм. Я считаю это космическая цена. Потому что они растаможиваются, у них свои налоги, транспортные расходы», - сказал он.



По его словам, адекватная цена зимой томатов, выращенных в Казахстане, в районе 1000 тенге.



«В Астану ташкентские помидоры не доходят. У нас здесь все скупают. Я видел в прошлом году помидоры покупались из Европы и Израиля, как и лимоны. Огурцы с Молдовы. Где Молдова, где Казахстан? Это позор! У Казахстана стратегические продукты – борщевой набор. Но и культуры, которые растут в закрытом грунте, должны быть свои. Это вопросы нацбезопасности. Сколько млн долларов мы платим? Мы покупаем узбекские и туркменские товары, мы могли бы оставить эти деньги у нас в стране, нашим фермерам», - говорит Сергазы Бекмурат.



При этом эксперты не верят в то, что в Казахстане возможен бум строительства теплиц.



«Я думаю, интерес к тепличному бизнесу упадет и останутся только те, кто уже вложился. «Билет» дорогой был входной, поэтому смысла нет им выходить (из бизнеса – прим.ред). Есть сейчас уже много предложений по продаже теплиц, они начались с лета, даже с осени прошлого года, когда Генпрокуратура потребовала возместить инвестсубсидии с тепличников. И за последний год ко мне всего один человек обратился за консультацией по поводу строительства теплицы. Если за 2019 - 2020 - несколько десятков человек, за 2021 – 10 человек, а в 2022 году - всего один! Вот и делайте выводы», - подводит итог агроблогер Кирилл Павлов.



Напомним, в январе 2023 года небывалые морозы погубили урожай на юге Казахстана. Урожай на сотни миллионов замерз на юге Казахстана. Аграрии оказались на грани банкротства.



Тем временем Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в экономических организациях приняла решение о запрете экспорта лука сроком на 3 месяца. . Негативный эффект от законодательного ограничения сразу ощутили на себе агробизнесмены: расторгнуты договора, поставки были сорваны.



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Агроблогер Кирилл Павлов в эфире выпуска на YouTube-канале “Голос Народа” заявил, что Министерство сельского хозяйства и Министерство торговли не владеют информацией о реальной ситуации на рынке, а акиматы вовсе занимаются «приписками». Проблема в понимании реальных цифр приведет к тому, что фермеры потеряют свой рынок сбыта из-за введенного чиновниками запрета на экспорт сельхозпродукции, а казахстанцы весной будут покупать лук по 500 тенге за килограмм.



При подготовке очередного обзора цен на продовольствие редакция “Голос Народа” зафиксировала, как стоимость лука в супермаркете за неделю увеличилась втрое.



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