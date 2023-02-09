Распродавать овощи из резерва начнут в Казахстане в ближайшие дни, чтобы сбить цены

Товарные интервенции будут проводить до апреля. Они призваны стабилизировать ситуацию с ценами на основные продукты питания.



В регионах Казахстана в ближайшие дни приступят к разбронированию запасов социально значимых овощей из резервов СПК, сообщается на сайте премьер-министра.



Первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на совещании в правительстве рассказал, что на этой неделе региональные комиссии должны принять решение о проведении товарных интервенций: в первую очередь по луку, следом – по моркови, картофелю, капусте, с определением объёмов, цены, условий и точек реализаций. Обязательно должны использоваться контрольно-кассовые аппараты. Товарные интервенции продлятся с февраля по апрель. Одно из основных условий – розничная цена должна быть в рамках подписанных контрактов.



По уточнённым данным акиматов, уровень запасов лука по стране составляет 130%, картофеля – 118%, моркови – 103%, капусты – 74%. Уровень запасов, рекомендованный Министерством сельского хозяйства регионам для закупки, составляет 30% от четырёхмесячного потребления городского населения. Таким образом, регионы могут приступить к разбронированию запасов овощей.



"Премьер-министр дал конкретное поручение стабилизировать ситуацию с ценами на основные продукты питания. У правительства есть предложения, и главное, что сейчас требуется – дисциплина и исполнение. По капусте – тем, кто ещё не обеспечил свои запасы, предлагаю законтрактовать в Кыргызстане по низкой цене, можем оказать поддержку через АО "Qaztrade". А пока незамедлительно приступайте к разбронированию запасов овощей", – обратился к руководителям акиматов заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.