Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 09 Февраля
-1...-3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 455.65 KZT
  • €1 = 489.96 KZT
  • 1 RUB = 6.36 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Распродавать овощи из резерва начнут в Казахстане в ближайшие дни, чтобы сбить цены

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:02
Распродавать овощи из резерва начнут в Казахстане в ближайшие дни, чтобы сбить цены
Иллюстративное фото
Товарные интервенции будут проводить до апреля. Они призваны стабилизировать ситуацию с ценами на основные продукты питания.

В регионах Казахстана в ближайшие дни приступят к разбронированию запасов социально значимых овощей из резервов СПК, сообщается на сайте премьер-министра.

Первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на совещании в правительстве рассказал, что на этой неделе региональные комиссии должны принять решение о проведении товарных интервенций: в первую очередь по луку, следом – по моркови, картофелю, капусте, с определением объёмов, цены, условий и точек реализаций. Обязательно должны использоваться контрольно-кассовые аппараты. Товарные интервенции продлятся с февраля по апрель. Одно из основных условий – розничная цена должна быть в рамках подписанных контрактов.

По уточнённым данным акиматов, уровень запасов лука по стране составляет 130%, картофеля – 118%, моркови – 103%, капусты – 74%. Уровень запасов, рекомендованный Министерством сельского хозяйства регионам для закупки, составляет 30% от четырёхмесячного потребления городского населения. Таким образом, регионы могут приступить к разбронированию запасов овощей.

"Премьер-министр дал конкретное поручение стабилизировать ситуацию с ценами на основные продукты питания. У правительства есть предложения, и главное, что сейчас требуется – дисциплина и исполнение. По капусте – тем, кто ещё не обеспечил свои запасы, предлагаю законтрактовать в Кыргызстане по низкой цене, можем оказать поддержку через АО "Qaztrade". А пока незамедлительно приступайте к разбронированию запасов овощей", – обратился к руководителям акиматов заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.


Источник: informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика