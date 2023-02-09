Вакцинацию будут проводить среди девочек-подростков в РК

Вакцинацию против вируса папилломы человека включат в национальный календарь профилактических прививок 2024-2025 года. Проект соответствующего постановления в законодательство появился на портале «Открытые НПА», передает informburo.kz



В документе сказано, что для обеспечения профилактики онкологических заболеваний, вызванных инфекциями, планируется организовать и провести вакцинацию девочек-подростков в возрасте 11 лет от вируса папилломы с охватом не менее 95% от целевой группы. Эта работа запланирована на 2024-2025 годы.



В 2020 году правительство страны сообщило, что в 2021 году в Казахстане начнётся вакцинация от вируса ВПЧ, но тогда эту программу отменили. ВПЧ часто становится причиной развития рака шейки матки, опухолей половых органов и других не менее опасных недугов. Уже более 10 лет во многих странах мира девочек прививают от вируса папилломы человека.



По словам онкогинекологов, очень важно охватить вакцинацией девочек до начала половой жизни, поэтому, как правило, эти прививки получают девочки в возрасте 11-13 лет. В этом возрасте дети ещё не успевают заразиться вирусом, и эффективность массовой вакцинации очень высока. Однако и пациенткам постарше гинекологи могут в индивидуальном порядке рекомендовать эту прививку.