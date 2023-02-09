"Уберите телефон, покажите сумку". Что можно и чего нельзя охраннику в Казахстане

Нередко потребитель становится объектом проверки со стороны работников охраны определенных торговых точек. Редакция Tengri Lifestyle решила узнать у юриста Надежды Гельдт, насколько правомерной является проверка сумок при входе в супермаркет и магазин.



В законе "О защите прав потребителей" такая обязанность отсутствует. Но законодатель не запрещает организациям устанавливать свои правила посещения. Поэтому охранник на входе имеет право потребовать вас оставить вещи в ячейке для хранения.



Важно знать, что условный договор хранения (глава 39 ГК РК) в ячейке заключается на основании принципа добровольности (согласно статье 380 ГК РК).



"Таким образом, в законе не предусмотрена обязанность покупателя сдавать на хранение вещи при посещении магазина, заставить вас заключить договор хранения продавец также не может, поэтому вы можете отказаться от выполнения требований охранника", – говорит автор телеграм-канала "Право знать".



В случае если, например, охранник запретит вам пройти в магазин, важно знать следующее:



В статье 387 ГК РК предусмотрено, что публичный договор заключается лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность и обладающим обязанностями, которые данное лицо обязано осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится. То есть продавец обязан продавать товар каждому покупателю.

Отказ продавца от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары (работы, услуги) не допускается. Таким образом, отказ продать вам товар является нарушением прав потребителя.

Факт нарушения прав вы можете снимать на камеру. Согласно закону (статья 24) продавцу запрещается ограничивать права потребителей применять фото- и видеосъемку.



Если охранник подозревает вас в краже?



Согласно статье 130 УПК РК потерпевший, а также любой иной гражданин имеет право на задержание лица, совершившего уголовное правонарушение, и ограничение его свободы передвижения для передачи в орган уголовного преследования с целью пресечения возможности совершения им иных правонарушений.



Также согласно Кодексу РК об административных правонарушениях (статья 36) правом на задержание лица, совершившего посягательство, наряду со специально уполномоченными на то лицами обладают также потерпевшие и другие физические лица.



То есть охранник имеет право вас задержать, если имеется достаточно оснований полагать, что вы совершили правонарушение. Но не имеет права вести досмотр.



Превышение полномочий охранником влечет уголовную ответственность (ст. 252 УК РК). Обратите внимание на Ф. И. О., указанные на бейджике охранника, чтобы по фактам нарушений ваших прав вы знали, на кого жаловаться, и могли обратиться в государственные органы.



Желание администрации магазина защитить свои интересы не является основанием для ограничения или нарушения прав потребителей.