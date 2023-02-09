Как получить свои пенсионные накопления, если вы навсегда уезжаете из Казахстана

Прав на какие деньги лишается казахстанец, отказывающийся от гражданства, а какие ему всё-таки отдадут.



Что будет с пенсией казахстанца, который решил сменить гражданство? Чтобы разобраться в этом вопросе, вспомним, из каких выплат состоит сегодня пенсия в Казахстане.



№1. Пенсия казахстанца состоит из:



солидарной части – за период работы до 1 января 1998 года;

государственной базовой части пенсии – она рассчитывается исходя из трудового стажа до 1 января и после 1 января 1998 года;

выплаты из ЕНПФ – за период после 1 января 1998 года.



Давайте разберёмся, какие из этих выплат смогут получить лица, выехавшие на постоянное место жительства в другую страну.



№2. Когда по закону казахстанцы становятся иностранцами



Казахстанцы становятся для пенсионной системы Казахстана иностранцами либо лицами без гражданства после того, как они подали заявление в миграционную службу и получили статус уехавшего на ПМЖ. При подаче документов заявитель сдаёт своё удостоверение личности гражданина Казахстана и загранпаспорт. При этом не имеет значения, в какую именно страну он выезжает на ПМЖ.



Отсутствие действующих документов гражданина Казахстана и соответствующая отметка миграционной службы в общей информационной базе являются основанием для единовременной выплаты пенсионных накоплений из ЕНПФ.



№3. Что получит молодёжь



Молодые люди, выезжающие на постоянное место жительство и имеющие трудовой стаж после 1998 года, могут рассчитывать только на свои накопления в ЕНПФ.



Новая страна не станет выплачивать пенсию за казахстанский трудовой период. Считается, что получив единовременную выплату из ЕНПФ, молодой человек уже получил пенсию за этот период в качестве предоплаты. Остальные тонкости зависят от страны пребывания – условия пенсионного обеспечения необходимо узнавать в соответствующих государственных структурах на месте.



Соответственно, молодые люди, которые сейчас учатся в вузах (техникумах, профтехучилищах) в очном формате, либо работают, не смогут в будущем претендовать на базовую государственную выплату за казахстанский трудовой период. Исключение – возвращение на постоянное место жительство в Казахстан.



№4. Что будет с базовой и солидарной частями пенсии



Пенсионеры, а также лица предпенсионного возраста в Казахстане могли рассчитывать на две выплаты от государства: солидарную часть пенсии, где учитывается трудовой стаж до 1 января 1998 года, и базовую часть, на размер которой влияет общий трудовой стаж (до и после 1 января 1998 года). При выезде пенсионера на постоянное место жительства выплаты этих составных частей пенсии прекращаются.



Соответственно, люди предпенсионного возраста, выезжающие на ПМЖ в другую страну, не смогут в будущем претендовать на солидарную и базовую части пенсии от Казахстана. Наличие и размер трудового стажа значения не имеет. Исключение то же, что и для молодёжи: при возвращении на постоянное место жительство в Казахстан пенсионер может претендовать на все категории выплат пенсии.



№5. В какой момент прекращается выплата пенсии



Прекращение пенсионных выплат в полном объёме не связано с пересечением границы или временем подачи заявления в миграционную службу на ПМЖ. Выплата пенсий выезжающим на ПМЖ производится по месяц снятия с регистрации в органах внутренних дел.



Иными словами, пенсионер может находиться на территории республики по своим делам либо продолжать дальнейшее оформление единовременной выплаты пенсионных накоплений из ЕНПФ, но получать пенсию сверх установленного срока он не будет.



№6. Каким образом выплачиваются накопленные пенсионные



Итак, единственная часть пенсии, на которую могут претендовать все граждане, выезжающие на ПМЖ, – это пенсионные накопления в ЕНПФ. Выплаты производятся единовременно – одним платежом на банковский счёт, который укажет заявитель.



Обязательное условие, о котором мы говорили в самом начале: сотрудники ЕНПФ должны убедиться, что документы гражданина Казахстана стали недействительными (что он их сдал) и миграционная служба оставила соответствующую отметку в единой информационной базе.



При написании статьи использовался Приказ министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 14 апреля 2015 года №223 "Об утверждении Правил предоставления государственной базовой пенсионной выплаты за счёт бюджетных средств, а также назначения и осуществления пенсионных выплат по возрасту, государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, государственных специальных пособий".