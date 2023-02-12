"Знакомый взял займ, а коллекторы звонят нам". Что делать?

Юрист разъяснила, что делать, если вам названивают коллекторы по кредитам ваших знакомых, об этом сообщает "Диапазон", передает корреспондент Tengrinews.kz.



"У нас проблема с коллекторами. Мы едва знакомы с тем, кто взял займ и дал наш номер. Где он живет, я не знаю, где работает – тоже. Но звонят стабильно 1-2 раза в неделю. Раздражает. Куда обратиться?", - задала вопрос читательница издания.



Юрист Алена Дуля разъяснила алгоритм действий.



"Обратиться можно в Нацбанк, полицию, суд, прокуратуру. Эти инстанции полномочны принять меры в отношении нарушений, допускаемых со стороны коллекторов. К жалобе можно приложить распечатку входящих звонков, либо аудио (если разговор записывался). Заявление можно подать не выходя из дома через eGov. Кроме того, можно сразу прекращать разговор, вы не обязаны выслушивать их претензии", - сказала член палаты юридических консультантов "LEGALMAN" Алена Дуля.