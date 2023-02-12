"Знакомый взял займ, а коллекторы звонят нам". Что делать?

Юрист разъяснила, что делать, если вам названивают коллекторы по кредитам ваших знакомых, об этом сообщает "Диапазон", передает корреспондент Tengrinews.kz.
"У нас проблема с коллекторами. Мы едва знакомы с тем, кто взял займ и дал наш номер. Где он живет, я не знаю, где работает – тоже. Но звонят стабильно 1-2 раза в неделю. Раздражает. Куда обратиться?", - задала вопрос читательница издания.
Юрист Алена Дуля разъяснила алгоритм действий.
"Обратиться можно в Нацбанк, полицию, суд, прокуратуру. Эти инстанции полномочны принять меры в отношении нарушений, допускаемых со стороны коллекторов. К жалобе можно приложить распечатку входящих звонков, либо аудио (если разговор записывался). Заявление можно подать не выходя из дома через eGov. Кроме того, можно сразу прекращать разговор, вы не обязаны выслушивать их претензии", - сказала член палаты юридических консультантов "LEGALMAN" Алена Дуля.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.