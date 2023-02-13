Казахстанцы пожертвовали для Турции около 3 миллионов долларов

Казахстанцы собрали около трех миллионов долларов для Турции, пострадавшей от землетрясений, передает Tengrinews.kz.



"Собранные в Казахстане за последние 3 дня денежные средства в размере 1 миллиона 28 тысяч 706 долларов на счет помощи пострадавшим от землетрясения были переведены на официальный счет AFAD. Таким образом, общая сумма пожертвований составила 2 миллиона 849 тысяч 836 долларов. Благодарим", - говорится в сообщении посольства Турции в Астане.



Напомним, 6 февраля два сильных толчка потрясли юго-восточную часть Турции, также затронув несколько провинций Сирии.



Число погибших уже превысило 33 тысячи человек. Спасательные работы продолжаются. По данным ООН, число жертв может превысить 50 тысяч человек. Спасатели МЧС Казахстана 7 февраля вылетели из Алматы в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений.



Согласно прогнозам, землетрясения нанесли ущерб жилым домам на сумму более 70 миллиардов долларов. Свыше 10 миллиардов долларов придутся на потери из-за понижения доходов бюджета. Кроме того, потери рабочей силы обойдутся экономике Турции в три миллиарда долларов.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выделить миллион долларов для помощи Турции. Гуманитарную помощь собирают и граждане страны.