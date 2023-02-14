МВФ сделал Казахстану предупреждение

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил Казахстан о последствиях роста бюджетных расходов, передает LS
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Такое заявление озвучил заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов на заседании правительства. По его словам, баланс рисков для глобальных перспектив по-прежнему смещен в сторону ухудшения ситуации. Это связано с вероятностью более низких темпов роста экономики и высокой инфляции.
"Ввиду сохраняющихся проблем с инфляцией МВФ предостерегает от роста бюджетных расходов, которые могут еще больше увеличить инфляцию в текущих условиях", – отметил Шолпанкулов.
Ранее Нацбанк прогнозировал пик годовой инфляции в I квартале текущего года.
В то же время МВФ повысил прогноз по ожиданиям роста мировой экономики с 2,7% до 2,9% в 2023 году. Данное решение принято из-за большей, чем предполагалось, устойчивости экономик во многих странах, устранения узких мест в логистике, возобновления экономической активности Китая после отмены карантинных ограничений.