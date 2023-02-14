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Странную "улику" обнаружили в школе Петропавловска после ЧП

Просмотров:756 Опубликовано: Вчера, 17:43
Странную "улику" обнаружили в школе Петропавловска после ЧП
Фото: Zakon.kz
14 февраля, через сутки после нападения на школьников, в туалете, где переодевался девятиклассник, корреспондент Zakon.kz обнаружил выложенные на полу в линию четыре монеты.

Ранее полиция проводила в туалете следственные действия и на этот этаж никого не пускали. Монеты корреспондент Zakon.kz обнаружила уже после отъезда следственной бригады. В этот день школу не открывали, детей и посторонних внутри не было.

Монеты достоинством 50 и 200 тенге, а также две монеты по 100 тенге были выложены на полу почти в идеальную прямую линию.

Странную "улику" обнаружили в школе Петропавловска после ЧП


На данный момент неизвестно, видели ли полицейские эти монеты или они появились там позже. Правоохранительные органы никаких комментариев не дают "в интересах следствия".

13 февраля 2023 года в петропавловской школе произошло ЧП - девятиклассник принес на занятия топор и нож, в результате чего были ранены трое детей. Сообщалось, что двое из них находятся в реанимации. По данному факту заведено уголовное дело.

Позднее стало известно, что мальчику 15 лет, он состоит на психиатрическом учете с диагнозом: "Депрессия". В средней школе №4 города начал учиться с ноября 2022 года. По словам завуча, девятиклассник учился в меру своих способностей, вел себя тихо и спокойно.

В Министерстве просвещения РК сообщили, что после ЧП в Петропавловске во всех школах страны проведут проверки безопасности.


Источник: zakon.kz
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