Изменилось ли что-то на границе с Китаем с уходом «агашек» из Старого Казахстана?

Астана. 14 февраля. КазТАГ – О том, изменилось ли что-то на границе с Китаем с уходом некогда влиятельных лиц из Старого Казахстана, в числе которых называется и муж дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева – Дариги Назарбаевой – Кайрат Шарипбаев, в проекте AIRAN рассказали игроки рынка, а также представители национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» и комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов.



«Было тяжело на рынке. Было тяжело конкурировать, потому что раньше были определенные люди приблатненные, которые, используя серые схемы, завозя свой товар, к примеру, клиент везет столы и оплачивает в бюджет Т5-6 млн, а его же конкуренты, обращаясь к этим людям, используя серые схемы, уже везут аналогичный товар, оплачивают в бюджет Т2-3 млн. Естественно, было очень тяжело конкурировать людям. Сейчас такой ситуации нет, многие импортеры стали более уверенно вести, потому что появилась живая конкуренция. На таможне раскрылись многие серые схемы, таможня провела определенные работы и таких моментов уже нет», - сказал таможенный брокер Иван Лазурко.



Предприниматель Нуржан Заллединов рассказал, что «раньше постоянно надо было доказывать, что бизнесмены действительно купили за такую сумму те же автомобили, что это их реальная таможенная стоимость, что, условно, один автомобиль стоит $30 тыс., нужно было доказывать, собирать кучу документов».



«А сейчас эта система начала работать проще, если мы хорошие платежи в бюджет платим, ничего не скрываем, таможенную стоимость не занижаем, растаможка намного проще сейчас получается. Больше проходит по зеленому коридору», - поделился Заллединов.



Бизнесмен Ануар Шалкеев рассказал, что раньше предприниматели сталкивались с досмотром со стороны частных структур.



«Были некие компании, которые прямо говорили, что когда мы через границу грузим и перевозим товар, нас останавливали, постоянно досматривали», - уточнил Шалкеев.



Заллединов отметил, что не знает, как эти структуры занимались растаможкой.



«В последующем мы узнали, что какие-то уголовные дела, у некоторых до сих пор там стоят груза арестованные», - сказал бизнесмен, отметив, что с указанными частными структурами приходилось расплачиваться наличными.



Заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов сообщил, что на границе с Китаем «было завязано много интересов, в том числе недобросовестных лиц, которые пользовались этими системами».



«На самом деле там была очень запутанная схема и когда эту схему убрали, многие лица, которые кормились на этом деле, остались не у дел. После того, как ввели определенную монополию евротранзита, стало так, что только они имели право выезжать на территорию Китая, погружаться там и соответственно этот товар вывозить на территорию Казахстана», - сказал замглавы НПП.



То есть, пояснил он, «обычный транспорт не имел возможность заехать на эту территорию».



«Точнее, это было крайне ограниченно и крайне сложно. По факту, в итоге, чтобы получить товар с этой нейтральной территории, китайский товар, на самом деле, транзитный, с юго-восточной Азии, в том числе и так далее. Достигал до $40 тыс. за один грузовой транспорт. Я вам скажу, это 3 км туда-обратно. Сами понимаете, сколько это времени занимает и на все, про все $40 тыс. Понятно, что это были колоссальные издержки для бизнеса, это создавало огромные заторы, это сформировало дефицит, и все мы почувствовали это в стоимости. Понятно, что какой бы товар не был, $40 тыс. это очень много за одну фуру. Это был огромный урон, как для бизнеса Казахстана, так и в целом для государства», - подчеркнул спикер.



Теперь эти функции, отметил он, забрало государство.



«Понятно, что это может быть в какой-то степени правильно, потому что порядок там должен быть. Проще заплатить государству предусмотренные государством платежи, чтобы они были соразмерны, разумны и тогда все коррупционные риски сойдут на нет», - сказал Жаркенов.



Заместитель руководителя управления КГД Нурлыбай Сибагатов уточнил, что за один лишь IV квартал 2022 года на таможенном посту «Алматы ЦТО» оформились 11 тыс. импортеров.



«Из них 800 предпринимателей оформили по 10 и более автотранспортных средств. В 2022 году у нас наоборот выросла деловая активность по импортным операциям. Если в 2021 году растаможились 30 тыс. предпринимателей, то в 2022 году их количество составило 51 тыс.», - сказал Сибагатов.



Как отметил таможенный брокер Иван Лазурко, «раньше на границе чуть ли не через один контейнер шел досмотр», а «сейчас этого нет».



«Из-за этого были большие пробки на границе. Потом раньше СВХ (склад временного хранения – КазТАГ) стоил бешенных денег, потому что было в частных владениях, а сейчас, я так понимаю, находится в государственных руках. А пока это находилось в частных руках, стоимость была просто космос. И обратно же, контейнер пришел, а импортер же не один везет, их несколько и не успевает своевременно выставить контейнер и из-за этого идут простои. Хранение груженного контейнера на СВХ доходило до 10 дней, чтобы просто контейнер выставить и досматривать. А представьте, какие деньги. Шума, разговоров по этому поводу было много: «Тому, тому, здесь, там», - сказал брокер.



Сейчас, по его словам, «этого нет».



«Стало проще. Многие импортеры стали самостоятельно везти сюда, что говорит о том, что нет препятствий, нет барьеров. Если человек, условно, занимается уже 10 лет, ввозя сюда смесители, батареи какие-то определенно, он был вынужден для того, чтобы конкурировать здесь, обращаться к кому-то, а теперь он может сам открыть здесь фирму и везти сюда. Это большой плюс для Казахстана, это пополнение бюджета идет», - сказал Лазурко.



Замглавы управления КГД Нурлыбай Сибагатов ответил на вопрос о том, будет ли распределяться сумма поступлений в Т3,5 трлн за 2022 год среди стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



«Такие комментарии вводят в заблуждение наших людей – поступления в Т3,5 трлн – это сумма таможенных платежей, которая уже сидит в бюджете РК. После распределения между странами ЕАЭС данная сумма полностью принадлежит РК. Например, такой платеж как НДС на импорт, поступления по которому составили Т1,4 трлн, изначально не подлежит распределению и полностью поступает в бюджет страны», - подчеркнул представитель КГД.



Также он обратил внимание на то, что не все страны применяют санкции в отношении России.



«Например, Китай, Турция и ОАЭ не выставляли санкции. Они также являются нашими основными торговыми партнерами, при этом по ним наблюдается значительный рост товарооборота. Например, Китай занимает первое место по товарообороту среди всех торговых партнеров РК. Товарооборот с Китаем вырос на 134%. То есть Россия может, как и раньше, напрямую закупать у этих стран. Основной причиной роста товарооборота и поступлений в бюджет является создание благоприятных условий для наших импортеров, увеличение скорости прохождения от границы, снятие различных барьеров и снижение контрольных мер в отношении добросовестных импортеров. Вместе с тем была проведена большая работа по выводу из тени в отношении рисковых импортеров, которые занижали таможенную стоимость товара и не отражали достоверного количества товаров. К примеру, в 2022 году в ходе таможенного контроля выявлено почти в три раза больше нарушений, чем в 2021 году. В бюджет Республики Казахстан дополнительно взыскано в три раза больше, чем в 2021 году. В 2022 году дополнительно поступило Т189 млрд, а в 2021 году Т50 млрд», - привел цифры Сибагатов.



Предприниматель Заллединов отметил, что сейчас можно продукцию всю при ввозе оформлять на себя.



«Проблем никаких нет. Единственное, конечно, если ты указываешь смешные цены, если есть такие люди, которые могли указать там $10 тыс. за стоимость контейнера, когда он фактически стоит больше, да, ты будешь попадать на проверку. А если цены указаны реальные, то проблем нет», - подчеркнул Заллединов.



Бизнесмен Шалкеев обратил внимание на то, что сейчас таможенный процесс ускорился.



«Потому что все перенесли в электронный формат, уже не сталкиваешься с таможенными инспекторами, все подаем электронно, все прозрачно», - пояснил Шалкеев.



Заллединов привел пример: «Элементарно, сейчас, чтобы доставить контейнер с Китая занимает 30-40 дней».



«Бывало, со всеми проблемами доходило до полугода, потому что пока там пройдут очереди с пандемией, потом досмотры и так далее. Такие моменты были. Бывало, что часто портился груз и терял товарный вид», - вспоминает бизнесмен.



Лазурко дополнил, что сейчас стало намного легче.



«Не чувствуется уже, что где-то там какие-то агашки, все стало намного проще», - подчеркнул Лазурко.



По словам Сибагатова, «выход из тени подтверждает и рост эффективности, взыскания с одной единицы транспортного средства».



«Если у нас количество транспортных средств по сравнению с 2021 году выросло в 1,3 раза, то есть эффективность взыскания с одного транспортного средства выросла в полтора раза. А за январь 2023 года эффективность составила Т4,1 млн, что значительно больше показаний прошлых лет. Сохраняется тенденция роста количества импортеров, заезжающих транспортных средств по сравнению с прошлым годом и в новом году», - сказал замглавы управления КГД.



Как отметил Шалкеев, «что касается таможенной очистки, то здесь процесс, конечно, быстрее стал».



Лазурко пояснил, что упростилась и схема подачи декларации.



«Подавали декларацию, набирали. Она уходила в желтый, красный коридор. Сейчас же мониторят цены и добросовестных импортеров переводят в зеленый коридор – условно, ты получил документы, подал декларацию, она ушла в зеленый коридор, ты растаможился, собрался. Сейчас все это электронно. Получил документы, подал декларацию. После очистки груза проходят считанные секунды. Видят, что контейнер растаможен, и мы забираем груз», - сказал брокер.



Замруководителя управления КГД проинформировал, что за январь 2023 года заехало 46 транспортных средств и поступление платежей налогов составило Т320 млрд. Это, по его словам, соответствует уровню наиболее активных месяцев 2022 года – то есть данным за октябрь, ноябрь, декабрь 2022 года.



«Это даже с учетом китайского Нового года, когда граница была закрыта на 10 дней. То есть создание благоприятных условий для наших предпринимателей, обеспечение скорости прохождения границы, снятие барьеров приносит свои плоды для экономики нашей станы», - резюмировал Сибагатов.



Напомним, 2 февраля агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о завершении расследования в отношении ТОО «Eurotransit Nur Zholy» в Алматинской области. По данным ведомства, данное юридическое лицо, являясь единственным оператором по перевозке грузов в Казахстан с нейтральной стороны Китая, незаконно завысило стоимость этой услуги. В частности, по информации АФМ, порожние грузовые автомашины, принадлежащие компании, прибывали на склад ТОО, откуда они следовали на нейтральную сторону КНР, загружались товаром и возвращались обратно на склад ТОО, а высокую стоимость за эту услугу, то есть за один рейс (протяженностью 3 км) компания установила незаконно. По данным казахстанского журналиста Дмитрия Шишкина, указанная фирма так или иначе связана с Шарипбаевым, Назарбаевой и их близкими.