Сделку КМГ с российской компанией прокомментировали в Минэнерго

Вице-министр энергетики Асхат Хасенов объяснил, почему для участия в проекте "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов" в качестве партнера "КазМунайГаза" была выбрана российская компания "Лукоил", передает корреспондент Tengrinews.kz.
По его словам, "Лукойл" изъявил желание и предоставил лучшие условия.
"В этой связи был определен как стратегический партнер для КМГ. Что Казахстан получит? В первую очередь, мы долго ждем освоения данного месторождения. Вы знаете, что в свое время мы его планировали осваивать в рамках соглашения по Каспийскому проекту, но как так экономически не было стимулов для его освоения, этот проект государству вернули. Из-за того что эконом рентабельность была не высокая. Поэтому и был внедрен механизм улучшенного модельного контракта, который предусматривает предоставления фискальных и регуляторах преференций", - пояснил Хасенов на пресс-конференции СЦК.
В феврале "КазМунайГаз" и "Лукоил" заключили ряд соглашений по проекту освоения участка недр "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов" в казахстанском секторе Каспийского моря.
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