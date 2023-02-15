Закон о Елбасы утратил силу

«Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы», − говорится в сообщении Акорды.



В начале января депутаты почти единогласно лишили Назарбаева статуса елбасы.



Напомним, на всенародном референдуме в июне 2022 года за изменения в Конституцию проголосовало 77% казахстанцев. Согласно внесенным поправкам, из основного закона исключен пункт 4 статьи 46, устанавливающий статус и полномочия первого президента республики Казахстан — елбасы.



Эксперт пояснил, что из Конституции убирается понятие «елбасы», после чего потеряют законную силу все остальные законы, которые давали неприкосновенность Назарбаеву и членам его семьи.