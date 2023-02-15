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Процедуру организации забастовок упростили в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:15
Процедуру организации забастовок упростили в Казахстане
Иллюстративное фото instagram/zhanalik_ahash
Процедуру организации забастовок упростили в Казахстане. Соответствующий закон подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее депутат Екатерина Смышляева отметила, что необходимость разработки такого законопроекта появилась из-за роста количества проводимых в стране с начала года акций и забастовок рабочих. По ее словам, большая часть инцидентов происходит, минуя этап переговоров, в результате все они признаются незаконными, а проблемы работников так и не решаются.

"Законопроектом закрепляется обязанность работодателя предоставлять помещение для собраний. Их организация станет проще и доступнее. Решение о проведении забастовки можно будет принимать не 2/3, а простым большинством, при этом также сокращается кворум конференции. Вводится понятие "часовая предупредительная забастовка", - сообщила Екатерина Смышляева, перечислив нормы, предусматривающие упрощение процедуры организации забастовок.


Источник: Tengrinews.kz
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