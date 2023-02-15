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Необычный инцидент произошел с водителем "Яндекс. Такси" в Шымкенте

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 22:13
Необычный инцидент произошел с водителем "Яндекс. Такси" в Шымкенте
© otyrar.kz
В Шымкенте водитель сервиса "Яндекс.Такси" невольно стал ассистентом на родах у пассажирки, которую вез, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

По словам Алиера Маккамова, необычный инцидент произошел с ним в один из вечеров, когда он, как обычно, приехал по заказу. В салон села женщина с двумя маленькими детьми, а спустя несколько минут у нее неожиданно начались схватки.

"Я предложил ей поехать в роддом, но она отказалась, сказала, что нужно ехать домой. Тогда я решил вызвать скорую и дождаться ее приезда. В это время у женщины отошли воды", - рассказал водитель.

В итоге, пока ждали приезда специалистов, женщина родила малыша прямо в салоне автомобиля. Затем приехали медики и увезли роженицу с новорожденным и детьми. Мама и малыш здоровы, все закончилось хорошо.


Источник: Tengrinews.kz
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