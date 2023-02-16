Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 16 Февраля
+4...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.29 KZT
  • €1 = 479.72 KZT
  • 1 RUB = 6.02 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Нож изъяли охранники у студента на проходной колледжа в Костанае

Просмотров:234 Опубликовано: Сегодня, 08:50
Нож изъяли охранники у студента на проходной колледжа в Костанае
Фото: kstnews.kz
Охранники изъяли нож у студента на проходной Костанайского политехнического колледжа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Костанайские новости.

Инцидент произошел 15 февраля. При проверке металлоискателем у студента первого курса обнаружили складной нож. Охранник позвонил по номеру 102. На место прибыла оперативно-следственная группа, запрещенный предмет изъят, 18-летнего студента доставили в отдел полиции.

"Было установлено, что студент - учащийся другого колледжа, который приехал на мероприятие в данное учебное заведение, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области. - Он пояснил, что он помогал родителя по хозяйству, после чего кнопочный нож остался в куртке, и он про него забыл. Проведенная экспертиза показала, что нож не является холодным оружием. Со студентом проведена профилактическая беседа. О происшествии уведомлены его родители. После проведения всех необходимых мероприятий он был отпущен домой".

В ДП отметили, сейчас во всех учебных заведениях области усилены меры безопасности.

Напомним, что в Петропавловске произошло ЧП в школе № 4. Один из учеников 9-го класса пронес в школу топор и нож и напал на старшеклассников.

Стало известно, что нападавшего школьника удалось задержать самим ученикам и учителям. Сразу же по сигналу в школу прибыли полицейские.

Ранее ситуацию прокомментировала психолог Валерия Алимжанова. Она отметила, что агрессия в школе сейчас широко распространена во всем мире. Именно поэтому в каждой школе сейчас обязательным является наличие психолога.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
БО (Посетители) Сегодня, 09:16
От наших школьных психологов толку ноль.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика