Нож изъяли охранники у студента на проходной колледжа в Костанае

Охранники изъяли нож у студента на проходной Костанайского политехнического колледжа, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Костанайские новости.
Инцидент произошел 15 февраля. При проверке металлоискателем у студента первого курса обнаружили складной нож. Охранник позвонил по номеру 102. На место прибыла оперативно-следственная группа, запрещенный предмет изъят, 18-летнего студента доставили в отдел полиции.
"Было установлено, что студент - учащийся другого колледжа, который приехал на мероприятие в данное учебное заведение, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области. - Он пояснил, что он помогал родителя по хозяйству, после чего кнопочный нож остался в куртке, и он про него забыл. Проведенная экспертиза показала, что нож не является холодным оружием. Со студентом проведена профилактическая беседа. О происшествии уведомлены его родители. После проведения всех необходимых мероприятий он был отпущен домой".
В ДП отметили, сейчас во всех учебных заведениях области усилены меры безопасности.
Напомним, что в Петропавловске произошло ЧП в школе № 4. Один из учеников 9-го класса пронес в школу топор и нож и напал на старшеклассников.
Стало известно, что нападавшего школьника удалось задержать самим ученикам и учителям. Сразу же по сигналу в школу прибыли полицейские.
Ранее ситуацию прокомментировала психолог Валерия Алимжанова. Она отметила, что агрессия в школе сейчас широко распространена во всем мире. Именно поэтому в каждой школе сейчас обязательным является наличие психолога.
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