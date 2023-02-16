Как можно зарабатывать по 90 тысяч тенге в день, рассказал аким СКО

Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров рассказал, как можно зарабатывать по 90 тысяч в день, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.



По словам Сапарова, сейчас в регионе наблюдается острая нехватка сварщиков и токарей. Глава региона поручил организовать краткосрочные курсы по обучению данным навыкам и закрыть вопрос дефицита рабочих рук уже в первом полугодии.



"У нас в строительстве не хватает каменщиков. На эту специальность за два месяца можно обучить. 18 тысяч тенге стоит кладка одного квадратного метра кирпича. Человек может пять квадратов сделать и 90 тысяч в день заработать. А у нас не хватает людей. Эту работу нужно проводить сообща", - сказал аким СКО.



Он также поручил проводить качественную информационную работу среди североказахстанцев. Жители региона должны знать, какие специальности востребованы и имеют хорошую оплату труда.



На данный момент в СКО почти шесть процентов населения зарабатывают ниже прожиточного минимума. Высокий уровень безработицы на селе. Больше всего нетрудоустроенных зафиксировано в районах имени Магжана Жумабаева, Габита Мусрепова, Есильском и Аккайынском.