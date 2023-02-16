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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Как можно зарабатывать по 90 тысяч тенге в день, рассказал аким СКО

Просмотров:554 Опубликовано: Сегодня, 14:17
Как можно зарабатывать по 90 тысяч тенге в день, рассказал аким СКО
Фото из открытых источников
Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров рассказал, как можно зарабатывать по 90 тысяч в день, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

По словам Сапарова, сейчас в регионе наблюдается острая нехватка сварщиков и токарей. Глава региона поручил организовать краткосрочные курсы по обучению данным навыкам и закрыть вопрос дефицита рабочих рук уже в первом полугодии.

"У нас в строительстве не хватает каменщиков. На эту специальность за два месяца можно обучить. 18 тысяч тенге стоит кладка одного квадратного метра кирпича. Человек может пять квадратов сделать и 90 тысяч в день заработать. А у нас не хватает людей. Эту работу нужно проводить сообща", - сказал аким СКО.

Он также поручил проводить качественную информационную работу среди североказахстанцев. Жители региона должны знать, какие специальности востребованы и имеют хорошую оплату труда.

На данный момент в СКО почти шесть процентов населения зарабатывают ниже прожиточного минимума. Высокий уровень безработицы на селе. Больше всего нетрудоустроенных зафиксировано в районах имени Магжана Жумабаева, Габита Мусрепова, Есильском и Аккайынском.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • babe
 Dondon (Посетители) Сегодня, 16:27
Насмешили, вы хотите подготовить сварщика, токаря за пару месяцев? Как вы далеки от производства... Такие специалисты, годами и десятилетиями куются...
 
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  • babe
 sergei 66 (Посетители) Сегодня, 15:26
Кладка камня считается в м куб. Никак не в квадратных.
 
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  • синдбад
  • babe
 Vladik (Посетители) Сегодня, 14:55
18 тысяч тенге стоит кладка одного квадратного метра кирпича. Человек может пять квадратов сделать и 90 тысяч в день заработать.


Ну да, ну да... Если ты сам кирпич произвёл этот, нашёл заказ, привёз его и положил сам. И то в среднем цены от 7000 до 14500 за квадрат.

Как же далеко они от народа...
 
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  • Dondon
  • babe
 Empro (Посетители) Сегодня, 14:33
Ну попробуйте поработайте, 90 тыс в день, эта работа во первых сезоная, и не всегда есть объемы. Во вторых с таким объемом каждый день поработаешь и без суставов до пенсии не доживёшь.
 
 

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