В Казахстане больничные листы будут оформлять только в электронном виде

Министерство здравоохранения подготовило изменения в правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности, сообщает Zakon.kz.
Так, говорится, что лист о временной нетрудоспособности, справка о временной нетрудоспособности формируются в форме электронного документа по результатам проведения экспертизы временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями, травмами, отравлениями и иными состояниями, связанными с временной потерей трудоспособности, лечением в санаторно-курортных организациях, при необходимости ухода за больным членом семьи, в связи с карантином, на время протезирования в стационарных условиях, в связи с беременностью и родами, гражданам РК, постоянно или временно проживающим на территории РК иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК.
Также планируется расширить перечень оснований выдачи больничного:
- госпитализация в круглосуточный или дневной стационар; - обращение в травмпункт; - обследование ПЭТ; - сеанс химиотерапии (амбулаторно); - сеанс гемодиализа.
При этом указывается, что отдельным категориям лиц, сведения о которых составляют государственную и иную охраняемую законом тайну, и лиц, в целях выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам лист о временной нетрудоспособности выдаются на бумажном носителе.
Для получения государственных услуг "Выдача листа о временной нетрудоспособности" или "Выдача справки о временной нетрудоспособности" физические лица обращаются через веб-портал "Электронного правительства".
При подаче заявки в электронном виде сведения о документе, удостоверяющем личность, медорганизация получает из сервиса цифровых документов при условии согласия владельца документа, предоставленного путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление на портал.
Срок оказания госуслуги через портал – не более 30 минут.
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