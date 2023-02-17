"С каждой машины прибыль - миллион тенге". Как казахи зарабатывают на крупнейшем постсоветском авторынке

Пропавшие автовозы, перебитые VIN-коды, автохлам вместо новой машины. Такие истории рассказывают на крупнейшем авторынке в городе Рустави (Грузия). Половина его участников - казахи. Они активно продают и скупают преимущественно битые автомобили, привезенные из США. В первой части репортажа об авторынке корреспондент Tengrinews.kz рассказала о том, с какими повреждениями сюда доставляют автомашины и что думают о казахстанцах другие участники авторынка. Во второй части материала читайте истории наших соотечественников, которые на протяжении многих лет кропотливо выстраивают здесь бизнес, зарабатывая репутацию, а также о мошенниках из Казахстана, которые в противовес таким предпринимателям сеют смуту на рынке, обманывая клиентов на миллионы тенге.Мнения о наших соотечественниках на авторынке разные. Есть ребята, о которых отзываются положительно. О них я расскажу чуть позже. Сейчас речь пойдет о так называемых фирмах-однодневках.Это люди, которые приезжают сюда на несколько дней, ходят по рынку и предлагают свои услуги. Доверчивые покупатели соглашаются, а потом попадают на миллионы тенге. Например, летом прошлого года по пути в Казахстан пропали автовозы с машинами на миллион долларов.Самое удивительное, что в таких ситуациях практически ничего нельзя сделать. Как мне объяснили продавцы, договор в данном случае не поможет. А в полицию вряд ли кто обратится, так как это самый настоящий криминал, который произошел в транзитной зоне, и раскручивать это дело для покупателя будет попросту небезопасно.Были и другие случаи. Исполнитель обещал доставить новый автомобиль, в итоге пришел так называемый автохлам. Или, к примеру, вместо одной марки машина пришла другая. Согласитесь, довольно странно создавать "бизнес" таким образом. Ведь абсолютно понятно, что твоя репутация идет впереди тебя и этому "предпринимателю" уже никто не доверится. Фактически это залетные птицы, приехали-уехали.Еще один вид мошенничества - перебитые VIN-коды (индивидуальный шифр транспортного средства, в котором содержатся данные о производителе, параметрах автомобиля и дате схода с конвейера - прим. авт.) на машинах, которые въезжают в Казахстан. Собеседник Руслан дал несколько советов покупателю."Как правило, при ввозе машины в страну ее ставят на учет и тщательно проверяют. При этом каждому автовладельцу нужно вбить VIN-код в поисковик Yandex или Google. Ему выдадут историю обслуживания транспортного средства: какой пробег, год, были ли ДТП.Все боятся скрученных пробегов, но в Америке за это уголовное наказание. Поэтому им это не нужно, ведь машину в любом случае купят. Скрутить могут уже здесь. Там если только мексиканцы скрутят, да и таких случаев не так много.Да, на некоторых авто получается удалять историю. Одна из причин в том, что транспортное средство попало в ДТП, но автовладелец никому ничего не заявил, сам починил. По факту автомобиль битый, но в базу не занесен. Кто-то перебивает VIN-коды намеренно.Однако если покопаться, то можно найти всю историю. Сейчас все обращаются к автоподборщикам, так как они уже навострились в этом направлении: у них десятки программ, как VIN-коды посмотреть. Это опытные люди, которые определят, битая машина или небитая.Добавлю, что если хотите купить здесь машину, то нужно, как говорится, переспать с этой мыслью, может, день-два.А еще при проверке технического состояния обращайте внимание на ржавчину. К слову, в Америке особо ржавых авто нет, а вот из Европы могут быть. Как правило, тщательнее всего проверяют автомобили перекупщики"."Да, есть такое, что в Казахстан поступают машины с перебитым VIN-кодом, - подтвердил один из перевозчиков. - Буквально вчера ко мне обратились казахстанцы, в автоЦОНе выявили несколько таких авто. Мы не заинтересованы в этих автомобилях. Это в интересах перекупщиков".По словам еще одного собеседника Давида, проверять нужно тщательно историю еще и потому, что на транспортное средство может быть наложен арест из-за невыплаты штрафов или налогов. Поэтому переоформление лучше делать до передачи денег.Впрочем, к советам, как защитить себя от разного рода сомнительных схем, я еще вернусь. А сейчас познакомлю вас с казахстанцем, который уже давно добросовестно работает на этом рынке.Акимхан перебрался в Рустави из Шымкента в 2016 году. Он один из первых казахстанцев, кто начал заниматься здесь автоперевозками. 7 месяцев жил в гостинице, какое-то время даже в долг. Сейчас снимает квартиру, и в работе ему помогают другие сотрудники.Говорит, что сильно скучает по родной стране, летает два раза в год - на Наурыз и Новый год. Часто к нему приходят земляки, они готовят бешбармак, куырдак и другие любимые блюда.Рабочий день Акимхана начинается с 10 утра. Выходных у него практически нет, так как автопродажи идут круглый год."Я специально никого не ищу, меня люди сами находят. У меня здесь свой офис, казахи шутя называют его "Қара шаңырақ" (дом, где ваши отец и мать родились). Часто они заходят просто поздороваться. Мы, говорят, про свой очаг не забываем.Сейчас очень большой наплыв казахстанцев идет. Я связываю это с тем, что у нас за год от 21 до 24 тысяч машин приходят в негодность, по причине тех же ДТП", - рассказывает он.В поисках авто люди едут из Актау, Атырау, Алматы и Шымкента. Бывает, из Актобе и совсем немного из Караганды. Чаще берут на перепродажу."Месяц-два поездили и продали. С каждой машины у клиентов прибыль - миллион тенге. Это ж нормально, два раза в месяц приехал, уже два миллиона заработал".Бывает, в день к команде Акимхана, компании "Аманат", обращается до 15 человек. А в месяц они могут перевезти до 300 машин."Вы покупаете машину, согласовываете с нами. Мы принимаем ваш автомобиль, фотографируем, затем грузим в автовоз. Срок прибытия зависит от пробок на границе. Примерно через 20-25 дней получаете авто в указанном СВХ.Если едем на автовозах с казахстанскими номерами, то маршрут будет проходить так: Азербайджан, Дагестан, Астрахань и Казахстан: Уральск, Актобе или Атырау. А если автовозы будут с грузинскими номерами, то едем до Азербайджана, а оттуда на пароме в Актау".По словам Акимхана, клиенты прибывают сюда из Армении, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и Украины. Россияне активизировались с весны прошлого года, ввиду закрытия у них иностранных автозаводов."Россияне договорились с казахами и армянами. Они дают им деньги, те здесь скупают машины, едут растаможивать в Армению или Казахстан и сразу же делают реэкспорт в Россию. Сейчас новые джипы уходят в Москву и Санкт-Петербург, в неделю по 10-20 единиц.Маршрут из Казахстана в Россию несложный, но ответственный. Так как это дорогие машины, там даже маленькая царапина играет роль. Так, когда "трехсотки" только начали выпускать, при перевозке мы мотали их пищевой пленкой".- Не часто, но в жизни всякое бывает, тем более в дороге. Если возникают проблемы, мы компенсируем. Например, появилась царапина, тогда говорим, обратитесь в СТО, мы все оплатим. Без этого никак. Представьте, я вам не оплачу, потом другому. А как же моя репутация, клиенты? Ведь те, кто со мной работал, рекомендуют меня знакомым.Были случаи, когда автовоз из-за гололеда перевернулся или машина в верблюда врезалась. В таких ситуациях говорим: дайте нам два с половиной месяца, мы вам такую же машину доставим либо вернем деньги. Я не кину, потому что давно здесь.- По сути, на мой взгляд, договор ничего не дает, это другая страна. А если он еще и не заверен нотариально, то и вовсе никакой силы не имеет.В моей практике все строится на доверии. Как-то моими услугами воспользовалась семейная пара. Муж тогда сказал: "Я за перевозку не буду платить до Алматы". А я говорю, без проблем, брат. Когда он принял автомобиль, то заплатил, поблагодарил, а еще просил его понять. А я, конечно, его понимаю.- До 2020 года мы жили дружно, а потом начался бардак. У казахов была хорошая репутация, но они ее в какой-то момент подмочили, начали друг друга кидать. Первым был парень-казах, он два автовоза кинул, убежал. Это увидели местные и подумали, почему бы им тоже не начать так делать.Началась жесткая конкуренция между казахами. В результате пограничники, чуть что не так, стали разворачивать назад.По перевозке из наших осталось четыре человека, по-моему (мы сейчас говорим о тех, кто здесь на постоянной основе - прим. авт.). А раньше было много. Сейчас казахи начинают здесь чисто работать. До октября прошлого года было по-другому.- Логично, что если вы покупатель из Казахстана, то предпочтете перевозить машину через своих же. С этой точки зрения к нам не должно быть вопросов. Наоборот, мы даем местным зарабатывать. Вот молодой человек бездельничает. Мы на него доверенность оформили, он на неделю слетал в Казахстан, переоформил машину на владельца и за это получил 300 долларов. Перелет, проживание - за счет компании.Во время разговора к нам подошел Женис. Он тоже из Шымкента."Когда мы знакомимся, то спрашиваем: шымкентский? Да. Значит, начинаем направлять друг к другу. Почему здесь нет атырауских или актауских? Потому что у них менталитет другой. У нас же: делись, выживай, зарабатывай", - говорит Акимхан.- А давайте вам все мой старший брат Куаныш расскажет. У нас, у казахов, так принято, в знак уважения.Мы идем в офис Куаныша и Жениса Каликовых.Рядом с офисом казахстанцы открыли кафе, где повара готовят национальные блюда."Открывать гостиницу здесь нам рано еще (смеется). А вот кафе открыли. Люди приезжают, один-два дня едят грузинское, а потом начинают искать наше: куырдак, плов", - говорит Женис.В самом офисе очень тепло."Тут свой Шымкент, мы любим жару, - улыбается собеседник. - А вообще с Рустави и Тбилиси у нас климат схож. Одно отличие - в Шымкенте снег идет. А так летом здесь жара, и зимой мы ходим в осенне-весенней одежде"."Мы на этом рынке с 2018 года, - начал свой рассказ Куаныш. - Поначалу сами ввозили машины в Казахстан и там продавали. Сейчас вектор нашей работы поменялся.В прошлом году появилась дорога "Самоход". Через Россию всего за четыре дня вы сами можете довезти машину до Алматы по этой дороге. Для этого потребуется депозит, дающий гарантию, что вы никуда не сбежите и доедете до СВХ в Казахстане.Наши российские партнеры кладут деньги на ваш депозит, а мы со своей стороны оформляем необходимые документы. Далее клиент приезжает на российскую таможню, там он должен предъявить депозит, и только потом ему ставят необходимые печати.Затем покупатель приезжает в Алматы, где ему дается срок от 5 до 15 дней. За это время он должен заехать в СВХ. Как только он туда заезжает, наш депозит возвращают обратно. За счет этой дороги в Казахстан в месяц уже заезжает порядка 800 машин".- Казахстан занимает первое место по продажам. Если берете старую машину в Рустави, то, продав ее в Казахстане, по моим расчетам, можете заработать от одного до двух миллионов тенге. Новые машины здесь также на порядок дешевле, чем в салонах.- Бывают разные случаи, тут, как и везде, есть непорядочные люди. Про пропавшие автовозы вы уже знаете. Или, например, может быть такое. Вы передаете деньги местному, чтобы он оформил на себя машину. Прилетаете в Казахстан и ждете день, два, так проходит месяц. Дальше начинаете беспокоиться, звоните ему, а он телефон отключил. Но в полицию на него нельзя писать заявление, так как по документам он же хозяин машины. Наоборот, этот человек еще и вас может в чем-нибудь обвинить.Я советую клиенту самому приезжать и выбирать авто. Что касается перевозчика, то тут нужно смотреть на наличие у него ИП, офиса на рынке, нужно знать, сколько лет он здесь работает, еще желательно, чтобы у этого человека были соцсети и отзывы людей.А еще многие совершают ошибку при въезде в Казахстан. Некоторым дают на растаможку до 15 дней, и они думают, что время есть, можно еще поездить на машине. А потом может произойти какая-нибудь авария, и их авто СВХ уже не примет.Мы в данной ситуации страдаем не меньше. Так как если это наши клиенты (компании "Казахавто"), то наш депозит попадает под арест, а самому владельцу выписывают штраф.Поэтому советую: как приехали в Казахстан, на следующий день поезжайте в СВХ на растаможку.А бывает, вы заказываете машину через соцсети, но вас не предупредили насчет этих 15 дней. Вы месяц проездили, а потом вам приходит уведомление из Департамента госдоходов, что у вас уже штраф. Когда хозяин видит машину, он все забывает.В офисе Куаныша я познакомилась с ребятами из Казахстана, которые как раз приехали оформлять документы на перевозку. Они рассказали, что приезжают сюда уже четвертый раз. Кто-то берет на продажу, кто-то - для себя."Привыкли?" - прощаясь, спрашиваю я Жениса."Конечно, жаловаться нельзя, надо работать".