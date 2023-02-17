В Казахстане определили сроки завершения учебного года и проведения экзаменов в школах

Минпросвещения подготовило приказ об утверждении сроков завершения 2022-2023 учебного года и проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования, сообщает Zakon.kz.
Так, учебные занятия в школах независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности завершатся 31 мая 2023 года.
Итоговые выпускные экзамены обучающихся 9 (10) классов пройдут со 2 июня по 13 июня 2023 года;
Государственные выпускные экзамены обучающихся 11 (12) классов – с 5 июня по 19 июня 2023 года.
Сроки проведения итоговой аттестации:
Для обучающихся 9 (10) классов:
- письменный экзамен по казахскому/русскому/уйгурскому/узбекскому/таджикскому языку (язык обучения) в форме эссе, для школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла – письменная работа (статья, рассказ, эссе) – 2 июня 2023 года; - письменный экзамен (контрольная работа) по математике (алгебре) – 6 июня 2023 года; - письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения – 9 июня 2023 года; - письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 13 июня 2023 года;
Для обучающихся 11 (12) классов:
- письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/ таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) – 5 июня 2023 года; - письменный экзамен по алгебре и началам анализа – 8 июня 2023 года; - устный экзамен по истории Казахстана – 12 июня 2023 года; - письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения – 15 июня 2023 года; - письменный экзамен по предмету по выбору – 19 июня 2023 года.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 марта.
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