Будут ли менять локацию для строительства АЭС в Казахстане

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах Сената высказался о возможности смены локации под строительство АЭС в Казахстане из-за землетрясений в Турции. Ранее сообщалось, что предварительная локация – Алматинская область, сообщает корреспондент Zakon.kz.



Журналисты поинтересовались, не планируется ли пересмотреть локацию, так как область считается сейсмоопасной. В ответ спикер сообщил, что проектирование станции будет проходить достаточно длительный период, потому что объект промышленно опасный, и заверил, что соответствующие экспертизы будут тщательно проведены.



"Касательно дальнейшей проработки, сначала будет разработано технико-экономическое обоснование, потом уже по его итогам, по итогам рассмотрения, будет разрабатываться проектно-сметная документация. Если технико-экономическое обоснование покажет, что в данном районе ее нецелесообразно строить, естественно, ПСД не будет. Будет выбрана другая локация. Сейчас этот вопрос на повестке дня не стоит, просто идет обсуждение выбора места. Еще не начали разрабатывать ТЭО, поэтому он пока преждевременный". Роман Скляр



15 февраля вице-министр энергетики РК Асхат Хасенов заверил, что вопрос сейсмоактивности будет учитываться в выборе места строительства АЭС.



В Минэнерго обещают не допускать спешки в вопросе строительства АЭС в Казахстане.



6 февраля утром в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Магнитуда колебаний составила 7,8 балла. После первых толчков жители ощутили еще не менее десятка афтершоков.