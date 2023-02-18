Алматы. 18 февраля. КазТАГ – Известный казахстанский журналист Михаил Козачков переведен под домашний арест, передает корреспондент агентства.
Информацию о том, что Козачков освобожден из следственного изолятора и переведен под домашний арест, редакции КазТАГ в субботу подтвердила его адвокат Елена Жигаленок.
Отметим, что о необходимости освобождения Козачкова из следственного изолятора и замены меры в виде его содержания под стражей на домашний арест ранее президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в открытом письме просили со-основатель агентства КазТАГ Асет Матаев и другие казахстанские журналисты.
Напомним, Михаил Козачков был задержан АФМ 18 декабря и помещен в ИВС по подозрению в пособничестве организованной преступной группе Елдоса Коспаева в совершении рейдерских захватов. По оценке экспертов, задержание сопровождалось грубыми нарушениями со стороны АФМ, по которым Республиканская коллегия адвокатов уже готовит свои заключения. Оказать помощь журналисту выразил готовность международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз». Также в поддержку задержанного выступили главный редактор газеты «Время» Лев Тараков, Союз журналистов Казахстана и множество известных казахстанских журналистов.
19 декабря депутат мажилиса Азат Перуашев подчеркнул необходимость соблюдения АФМ прав задержанного накануне журналиста Михаила Козачкова и потребовал не нарушать закон в его отношении. В этот же день представители медийного сообщества и общественники обратились к Токаеву с просьбой помочь освободить Козачкова, выразив мнение, что данное дело саботирует обещанные главой государства политические реформы. Позднее на обращение отреагировала Акорда, заявив в частности, что дело Козачкова должно рассматриваться исключительно в правовом поле.
20 декабря генеральная прокуратура пообещала обратить внимание на информацию о нарушениях по делу известного казахстанского журналиста Михаила Козачкова, заявив о начале проверки действий правоохранителей.
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