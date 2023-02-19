В Казахстане открывается филиал британского университета Heriot-Watt

В Актюбинской области с рабочей поездкой находится министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, сообщает областной акимат. 18 февраля он посетил Актюбинский региональный университет им. Жубанова (АРУ), встретился с членами учебного совета, провел открытую лекцию со студентами и преподавателями вуза.



«Я приехал с тремя хорошими новостями. Первая связана с открытием филиала Heriot-Watt на базе университета им. Жубанова. Вторая касается изменения модели науки. Будут отобраны 15 вузов, в которых будут развивать региональные научные центры, науку в связи с экономической потребностью определенного региона. В их числе Актюбинский региональный университет. 20 февраля мы приступаем к первому этапу исследований по формированию регионального атласа «Жаңа мамандықтар» с учетом экономической специализации области», - сообщил министр, добавив, что в 2022 году в Казахстане было открыто 3 филиала зарубежных вузов, в текущем году планируется открытие еще 6. Один из них начнет работу в Актобе.



В 2022 году между Ералы Тугжановым и ректором Heriot-Watt Марком Биггсом была достигнута договоренность об открытии филиала ведущего зарубежного вуза на базе Актюбинского регионального университета им. Жубанова. Трехсторонний меморандум о сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования РК, университетом Heriot-Watt и АРУ был подписан в Великобритании в феврале.



Уже в текущем году первые 300 студентов смогут обучаться по трем образовательным программам бакалавриата: «Геоинженерия», «Электроэнергетика», «Компьютерная инженерия». Выпускникам будут выдаваться двойные дипломы университета Heriot-Watt и университета имени Жубанова.



«Открытие филиала такого уровня – поистине историческое событие. Это один из крупнейших проектов, который охватит несколько регионов Казахстана. Эта инициатива позволит усилить научное и академическое развитие региона, внедрить передовой научный опыт и дать нашей молодежи возможность учиться у себя дома в соответствии с мировыми стандартами», - уверен Ералы Тугжанов.



Heriot-Watt University - государственный исследовательский университет в Эдинбурге, Шотландия. В университете образование получают более 29 000 студентов. История университета началась с основания в 1821 году Школы искусств Эдинбурга, первого технического института в Великобритании. В своем нынешнем виде университет был основан Королевской хартией в 1966 году. Включает 5 школ (инженерия и физические науки, науки о жизни, менеджмент и языки, математические науки и информатика, текстиль и дизайн) и институт последипломного образования — Эдинбургскую бизнес-школу.



Имеет кампусы в Великобритании, Дубае и Малайзии, а также более 50 аккредитованных представительств-партнеров в 30 странах мира.



Актюбинский региональный государственный университет им.Жубанова был основан в августе 1931 года как Актюбинский двухгодичный учительский институт высшего образования. В 1966 году преобразован в педагогический институт, в 1996 — в университет. Имя первого профессора казахского языкознания, ученого-лингвиста Кудайбергена Жубанова получил в 1990 году. Является многопрофильным вузом, включает в себя 8 факультетов (физико-математический, историко-филологический, естествознания, иностранных языков, экономический, технический, юридический, заочный) и многопрофильный колледж.