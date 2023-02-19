В Минэнерго прокомментировали ситуацию в Экибастузе

В министерстве энергетики высказались о ситуации с теплоснбжением в Экибастузе, передает Tengrinews.kz.
"18 февраля 2023 года в 4 часов 37 минут на Экибастузской ТЭЦ произошло повреждение на коллекторе подачи тепловой сети водогрейной части. В результате остановлены водогрейные котлы со снижением параметров температуры теплоносителя. Около 20.00 часов ремонтные работы были завершены, после заполнения коллектора в 23.00 часа начата поочередная растопка водогрейных котлов для поднятия параметров тепловой сети.
В настоящее время в работе на Экибастузской ТЭЦ 6 котлов, температура теплоподачи 70 градусов", - сообщили в ведомстве.
В Минэнерго добавили, что на месте работает оперативный штаб акимата области с участием представителей МЧС, Комитета атомного и энергетического надзора и контроля.
"Ситуация находится на контроле Правительства", - заключили в пресс-службе.
Напомним, в ночь с 17 на 18 февраля в 4.55 на станции произошел обрыв заглушки в районе задвижки сетевой воды. Чтобы локализовать повреждение трубопровода рабочим бригадам пришлось остановить три котла и сетевые насосы и сразу начались ремонтные работы
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