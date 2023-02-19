Полицейский умер на дежурстве в Караганде

В Караганде сотрудник полиции умер в участковом пункте полиции во время несения службы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В одном из участковых пунктов полиции произошло ЧП. Примерно в 14.40 капитан полиции, находившийся на рабочем месте, внезапно почувствовал недомогание.

Вскоре полицейский скоропостижно скончался.



Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.



"Скоропостижно скончался участковый инспектор полиции, капитан Улан Маратович Имашев.

По предварительному диагнозу врачей, его смерть наступила от сердечной недостаточности.

Руководство, Совет ветеранов и личный состав Департамента полиции Карагандинской области выражают глубокое соболезнование родным и близким скончавшегося", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.