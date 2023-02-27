Каким критериям должна соответствовать питьевая вода в Казахстане

Министр здравоохранения приказом от 20 февраля 2023 года утвердил Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности водных объектов, сообщает Zakon.kz.
Документ определяет санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов.
Качественной и безопасной признается питьевая вода, если в течение года не выявлены:
- превышения уровней гигиенических нормативов по микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим, радиологическим показателям; - превышения уровней гигиенических нормативов микробов и бактерии в 95% проб при количестве не менее 100 раз за год; - превышения уровней гигиенических нормативов органолептических, обобщенных показателей, неорганических и органических веществ.
Также говорится, что в питьевой воде не должно быть посторонних включений и поверхностных пленок.
Под "посторонним включением" в питьевой воде понимаются песок, различные твердые фракции веществ, видимые биологические агенты (черви, насекомые в различных стадиях развития), мусор и аналогичные вещества.
Правила предусматривают, что при несоответствии качества подаваемой питьевой и горячей воды проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.
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