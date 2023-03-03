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Заявление на удостоверение личности и паспорт казахстанцы смогут подать через терминал

Просмотров:93 Опубликовано: Сегодня, 17:18
Заявление на удостоверение личности и паспорт казахстанцы смогут подать через терминал
Фото: facebook.com/BagdatMussin
Подать заявку на изготовление паспорта и удостоверения личности теперь можно самостоятельно. Терминал документирования сегодня был представлен министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдату Мусину и министру внутренних дел Марату Ахметжанову, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

По словам Багдата Мусина, данный проект уникален тем, что клиенты смогут заказать услугу, минуя очередь, а также самостоятельно выбрать удачное фото для документа.

«Ранее для того, чтобы подать заявку, клиенту приходилось тратить до 30 минут времени на ожидание в очереди, регистрацию у сотрудника миграционной службы, оплату в кассе и фотографирование. Теперь, благодаря терминалу документирования, процесс займет не более 10 минут, ожидать в очереди не придется», – сказал министр.

Как отмечается, услуга по получению паспорта и удостоверения личности является одной из самых популярных в Казахстане. Так, за прошлый год более 2,3 миллиона граждан обратились в ЦОНы за оказанием услуги.

Для оптимизации обслуживания граждан, сокращения времени приема госкорпорацией установлен терминал, позволяющий самостоятельно подать заявку на получение документов. На сегодняшний день четыре терминала установлены в ЦОНе Астана по адресу: улица Керей и Жанибек хандар, 4/1. В дальнейшем планируется реализация проекта во всех регионах.

«Мы стремимся к полному безбумажному оказанию государственных услуг в ЦОНах с ориентацией на самообслуживание. Нам важно, чтобы клиенты, приходя в ЦОН, могли получить услугу быстро и качественно. Кроме того, при разработке терминала учтены все риски и обеспечена информационная безопасность и защита персональных данных», – отметил председатель правления госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Отметим, что для того, чтобы воспользоваться терминалом, клиенту необходимо самостоятельно заполнить все данные, пройти биометрическую идентификацию, сфотографироваться, поставить подпись и оплатить услугу по QR-коду через банки второго уровня. К слову, госпошлина за изготовление паспорта в 2023 году составляет 27 600 тенге, за удостоверение личности – 690 тенге.

После подачи заявки через терминал услугополучателю необходимо обратиться к сотруднику миграционной службы. Он проверит корректность подачи заявления, фотографии и подписи на соответствие требованиям.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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