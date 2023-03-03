Какие машины больше не пустят в Казахстан

Порядок ввоза и эксплуатации иностранных машин на территории РК рассматривают в правительстве, передает ИА «NewTimes.kz».



Разработать правила ввоза иностранных авто чиновники пообещали еще минувшим летом, и вот полгода спустя проект соответствующего постановления подготовило МИИР РК.



Документ прошел общественное обсуждение и скоро будет опубликован. Не исключено, что в итоговый вариант постановления внесут исправления и дополнения, но, даже рассматривая проект, можно понять, что требования к ввозимым в нашу республику иностранным авто значительно ужесточат, говорится в сообщении kolesa.kz.



Согласно проекту, перемещать через госграницу свои машины смогут только физические или юридические лица РК, ими владеющие, либо иностранцы, участвующие в международном движении. Владельцами автомобилей не будут признавать граждан, управляющих по доверенности или по страховке. А находящейся в международном движении будет считаться машина, эксплуатируемая иностранцем или лицом без гражданства, не имеющим вида на жительство в Республике Казахстан.



Проверять и регистрировать прибывающие машины на приграничных автомобильных пунктах пропуска станут таможенники.



Опубликован и список транспортных средств, ввоз которых будет воспрещен, это:



- находящиеся в международном розыске или в розыске в соответствии с национальным законодательством РК;

- с обременениями или ограничениями на осуществление прав владения, пользования, распоряжения;

- имеющие недействительные регистрационные документы и государственные регистрационные номерные знаки;

- имеющие скрытые, поддельные, измененные номера узлов и агрегатов — выявлять это планируется на сверке при поддержке полиции;

- имеющие несоответствия маркировки, технических и идентификационных характеристик автотранспортных средств данным, указанным в регистрационных документах (также при сверке);

- государственная регистрация которых в странах ЕАЭС не подтверждается данными электронного паспорта автотранспортного средства в системе ЭПТС.



Не пустят в Казахстан и автовозы, доставляющие машины клиентам, у которых будет отсутствовать договор на оказание услуг по перевозке транспортного средства на территорию РК. В договоре должны содержаться сведения о собственнике авто, идентификационных признаках машины, о месте доставки, условиях приемки и так далее. Проверять данные въезжающих машин планируется в числе прочего с помощью системы электронных ПТС.



На территории РК ввезенные авто с иностранной регистрацией должны будут пройти техосмотр и получить страховку. На них будет запрещено таксовать как в городе, так и за его пределами.



Информацию о прибывших в страну машинах станут хранить в интегрированных базах данных таможенников, пограничников, полицейских и страховщиков.



Еще раз стоит напомнить, что пока это только проект.