Международное рейтинговое агентство прогнозирует рост экономики Казахстана

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", улучшив прогноз с "негативного" на "стабильный", а также спрогнозировало рост экономики, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал Правительства страны.



Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом наличие ликвидных внешних активов существенно поддерживает фискальную устойчивость страны.



В отчете S&P подчеркивается, что фискальный и внешний балансы страны остаются устойчивыми и будут достаточными для смягчения возможного влияния из-за снижения экспорта нефти, связанного с временными перебоями в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).



Также аналитики отмечают проводимую Правительством эффективную макроэкономическую политику, которая нацелена на диверсификацию экономики через инвестиционные программы, улучшение инвестклимата, сокращение государственного участия, развитие конкуренции, совершенствование налоговой политики, реформирование сферы госзакупок, а также сокращение административных барьеров для бизнеса.



По мнению аналитиков агентства, устойчивый рост в нефтяном секторе будет также поддерживаться принимаемыми мерами по привлечению иностранных инвестиций.



В целом S&P прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4,1 процента в 2023 году и в среднем около 4 процентов в 2023-2026 годах.