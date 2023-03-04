Минфин закроет чиновникам доступ к люксовому конфискату

Казахстанцы возмутились тем, зачем надзорному органу роскошный и дорогой в использовании автомобиль.
В Казахстане изменят правила передачи люксового конфиската в государственную собственность. Об этом в кулуарах сената заявил вице-премьер-министр финансов Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент «Голос народа».
После планерного заседания сената журналисты рассказали вице-премьеру о возмущении казахстанцев передачей Минфином люксовых конфискатов на баланс государственных органов.
В частности, не так давно Генпрокуратура Казахстана получила конфискованный люксовый автомобиль Lexus LX 570, стоимостью 50,5 млн тенге.
Глава Минфина заявил, что в курсе вопроса.
«Я уже дал соответствующие поручения комитету госимущества и приватизации пересмотреть данный порог», - ответил министр.
На уточняющий вопрос о том, поменяет ли Минфин политику использования конфискованного имущества в пользу налогоплательщиков, чтобы не отдавать госорганам шикарные авто и люксовые часы, министр ответил, что вопрос обсудят и будут менять правила.
Отметим, что нашумевший Lexus LX 570 конфисковали у коррупционеров из системы Минздрава. Преступная схема была выстроена в период пандемии, когда закупались аппараты ИВЛ.
Но вместо конфискации роскошного внедорожника в счет бюджета, авто передали Генпрокуратуре для «оперативного прокурорского реагирования». В главном надзорном органе страны журналистам не ответили кто будет передвигаться на машине. Казахстанцы остро отреагировали на историю и выразили мнение, что Минфину следует изменить действующие правила, которые позволяют распоряжаться люксовым конфискатом в интересах силовиков и чиновников.
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