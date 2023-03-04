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В целях стабилизации цен в Казахстане акиматам поручили не держать запасы на складах

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:17
В целях стабилизации цен в Казахстане акиматам поручили не держать запасы на складах
Фото с сайта kaztag.kz
Оперативное совещание по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары прошло под председательством заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина.

«Поручаю акиматам не держать запасы на складах и выпустить их на рынок в большем объеме, увеличив количество торговых объектов, в которых реализуются овощи», - обратился Жумангарин к руководителям акиматов в субботу.

Он отметил, что за прошедшую неделю темп роста цен на овощную группу замедлился, но не остановился, это свидетельствует о том, что на рынок из стабфондов выпустили недостаточно социально значимых товаров.

Как озвучил в ходе совещания исполняющий обязанности председателя Комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков, сегодня, по данным регионов, в оборот направлено 56,2 тыс. тонн овощей из запасов. Из них на сегодня уже реализовано 18,4 тыс. тонн, в том числе лука – 4,9 тыс. тонн, капусты – 2,8 тыс. тонн, картофеля – 7,0 тыс. тонн, моркови – 3,6 тыс. тонн. За прошедшую неделю снизились цены на морковь на 0,6%, гречку – 0,5%, сахар – 0,3%, подсолнечное масло и куриное мясо – 0,2%.

Также Айдар Абилдабеков информировал о работе региональных комиссий по выявлению посреднических схем. С начала года наблюдается положительная динамика работы комиссий в Алматы и Шымкенте.

За последнюю неделю в Атырауской области региональной комиссией достигнута договоренность с ТОО «Атырау ПробСнаб» о снижении оптовой цены на сливочное масло на 60%. В Костанайской области с крупными производителями заключены договоры о прямых поставках в крупные супермаркеты региона, в результате чего исключены посредники. В Жамбылской области в ходе анализа поставщиков социально значимых продуктов питания путем опроса был выявлен непродуктивный посредник, реализующий капусту. Теперь здесь проводится работа по заключению договора прямых поставок овощей.


Источник: kaztag.kz
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