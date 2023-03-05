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В Аральском море впервые за много лет начал повышаться уровень воды

Просмотров:834 Опубликовано: Сегодня, 10:17
В Аральском море впервые за много лет начал повышаться уровень воды
QazaqGeography
Впервые за много лет начал повышаться уровень воды в Аральском море - повышение составило почти полметра, передает Ulysmedia.kz.

По данным экспертов, за пять месяцев уровень воды поднялся почти на полметра.

Как заявил и.о. руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Зейнулла Казтоганов, до сих пор объем воды, собранной в Северном Аральском море, снижался с 27 до 18,5 миллиарда кубометров, а уровень воды до 40,42 мБС (метр Балтийской системы).

С октября 2022 года на сегодняшний день уровень воды в море повысился до 40,90 мБС, или на 48 сантиметров, а объем собранной воды составил 19,7 миллиарда кубометров.

Заметно увеличился и объем поступающей в Арал воды. Если в прошлом году объем поступившей в Аральское море воды составил 816 миллионов кубометров, то уже за два месяца текущего года поступило 803 миллиона кубометров.


Источник: ulysmedia.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 15:00
Уже давно замечено, что Каспий и Арал как сообщающиеся сосуды: если в Каспии вода убывает, то в Арале прибывает и наоборот.
Вроде бы они находятся на тектонических плитах, которые то поднимаются, то опускаются.
В связи с этим, вода и перетекает с одного моря в другое.
 
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Vohazab (Посетители) Сегодня, 13:11
Каспий в Арал походу сливается. lol
 
 

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