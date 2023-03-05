В Аральском море впервые за много лет начал повышаться уровень воды

Впервые за много лет начал повышаться уровень воды в Аральском море - повышение составило почти полметра, передает Ulysmedia.kz.



По данным экспертов, за пять месяцев уровень воды поднялся почти на полметра.



Как заявил и.о. руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Зейнулла Казтоганов, до сих пор объем воды, собранной в Северном Аральском море, снижался с 27 до 18,5 миллиарда кубометров, а уровень воды до 40,42 мБС (метр Балтийской системы).



С октября 2022 года на сегодняшний день уровень воды в море повысился до 40,90 мБС, или на 48 сантиметров, а объем собранной воды составил 19,7 миллиарда кубометров.



Заметно увеличился и объем поступающей в Арал воды. Если в прошлом году объем поступившей в Аральское море воды составил 816 миллионов кубометров, то уже за два месяца текущего года поступило 803 миллиона кубометров.