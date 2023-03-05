Поезд с 200 пассажирами сошел с рельсов в Актюбинской области

В Шалкарском районе Актюбинской области сошел с рельсов поезд с 200 пассажирами, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.



Сегодня, 5 марта, ориентировочно в 10:30 в Актюбинской области, Шалкарский р-н, ж/д станция Бершугир, по предварительным данным, из-за бокового столкновения с маневровым локомотивом произошел сход тепловоза, вагона № 1 и трех колесных пар вагона № 2 пассажирского поезда № 317 сообщением Бишкек – Самара, – говорится в сообщении МЧС.



Отмечается, что на место происшествия вылетел вертолет “Казавиаспас”, направлены спасательные подразделения, следует восстановительный поезд КТЖ.



По имеющейся информации, в поезде было более 200 человек (граждане Кыргызстана, РФ и Казахстана, работники КТЖ). В госпитализации не нуждаются, в настоящее время размещены в других вагонах поезда, – добавили в ведомстве.



По информации министерства, сформированы оперативные штабы в МЧС и ДЧС региона. Установлением причины происшествия будут заниматься компетентные органы.