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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В соцсетях среди подростков Казахстана распространяется новая агрессивная субкультура

Просмотров:331 Опубликовано: Сегодня, 16:57
В соцсетях среди подростков Казахстана распространяется новая агрессивная субкультура
Фото из открытых источников
В соцсетях среди подростков распространяется новая агрессивная субкультура, сообщает портал «Мой город».

«В родительских чатах Уральска в течение нескольких дней активно пересылается информация о том, что в социальных сетях среди подростков распространяется новая субкультура «ЧВК Редан» вдохновленная аниме-сериалом «Hunter х Hunter», - говорится в сообщении в субботу.

Согласно по рассылке, субкультура появилась в России во второй половине 2022 года и за это время сотни подростков России, Украины, Беларуси и Казахстана оказались под ее влиянием. Дети якобы вооружаются оружием, баллончиками и ножами и ведут себя крайне агрессивно.

«Стоит также отметить, что созданы тематические телеграмм-группы «ЧВК Редан» в городах Алматы. Уральск, Караганда. Павлодар. Атырау. Также создаются чаты против данного движения, где публикуются сообщения с призывами применять физическую силу в отношении сторонников «ЧВК Редан», что может спровоцировать драки молодежи в местах массового скопления людей», - говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили, что в социальных сетях и в Telegram-каналах действительно есть такие группы.

«Они могут называться по-другому и на эту рассылку стоит обратить внимание, так как есть риски участия наших детей в данных сообществах. Как мера профилактики стоит усилить контроль за поведением и местонахождением детей. Помимо этого, в рамках проводимого на территории ЗКО ОПМ «Дети в ночном городе» также проводятся проверочные и рейдовые мероприятия», - рассказали полицейские.

Родителей подростков попросили быть бдительными и контролировать местонахождение своих детей.


Источник: kaztag.info
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Комментарии ( 1 )

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  • Neo_459
  • Альфарий
 Pluto9701 (Посетители) Сегодня, 19:00
Когда у подростка досуг ничем но нагружен тогда и возникает подобная аномалия поведения молодежью никто и никак не занимается раньше были пионеры и комсомольцы а сейчас воспитанные на идеологии пиндосов "ЧВК Редан"
 
 

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