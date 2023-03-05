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Туристы массово отказываются от путевок на Кипр из-за угрозы мощного землетрясения

Просмотров:157 Опубликовано: Сегодня, 20:42
Туристы массово отказываются от путевок на Кипр из-за угрозы мощного землетрясения
© elements.envato.com
Туристы массово отказываются от поездок на север Кипра из-за угрозы землетрясений, передает Tengritravel.kz со ссылкой на агентство Cyprus Mail.

По данным туристического агентства Kyosezade, в феврале отменили 80 процентов туров, а за несколько дней в марте уже 40 процентов отмен.

Основная причина отказа от туров это заявления "экспертов", которые предсказывают новые мощные землетрясения в регионе, отмечает издание. Туристические агенты не знают, как будет развиваться ситуация с бронированием горящих путевок на турецкое побережье в ближайшее время.

Тем временем, землетрясения в Турции не прекращаются. Подземные толчки магнитудой свыше 3 и 4 фиксируются в регионе почти каждый день.


Источник: tengrinews.kz
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