Туристы массово отказываются от путевок на Кипр из-за угрозы мощного землетрясения

Туристы массово отказываются от поездок на север Кипра из-за угрозы землетрясений, передает Tengritravel.kz со ссылкой на агентство Cyprus Mail.



По данным туристического агентства Kyosezade, в феврале отменили 80 процентов туров, а за несколько дней в марте уже 40 процентов отмен.



Основная причина отказа от туров это заявления "экспертов", которые предсказывают новые мощные землетрясения в регионе, отмечает издание. Туристические агенты не знают, как будет развиваться ситуация с бронированием горящих путевок на турецкое побережье в ближайшее время.



Тем временем, землетрясения в Турции не прекращаются. Подземные толчки магнитудой свыше 3 и 4 фиксируются в регионе почти каждый день.