40 человек задержали в ходе крупной спецоперации в Карагандинской области

В воскресенье, 5 марта, сотрудники силовых органов провели в Карагандинской области спецоперацию по пресечению криминальной деятельности преступной группы, которая на протяжении длительного времени негативно влияла на криминогенную обстановку в регионе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Члены данной группы неоднократно устраивали криминальные разборки с применением огнестрельного оружия, дерзко нарушая общественный порядок. Численность группировки, по оперативным данным, составляет около 50 активных участников, в том числе бывшие сотрудники правоохранительных органов, а также работники охранных организаций.



Между лидером и членами группы имелась четкая иерархия с определением роли каждого. Соблюдались меры конспирации. В результате проведенного комплекса специальных и оперативно-разыскных мероприятий вскрыта многоуровневая система хищений товарно-материальных ценностей на крупных промышленных объектах региона, в том числе АO "АрселорМиттал Темиртау".



Установлена причастность членов группировки к ряду нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений: вымогательства, причинение тяжкого вреда здоровью, покушение на убийство и хулиганства.



В ходе спецоперации проведено более 100 обысковых мероприятий, изъято девять единиц огнестрельного оружия, около 200 боеприпасов, гранатомет, тротил, гранаты, документация и поддельные печати, религиозная литература, крупная сумма денежных средств, движимое и недвижимое имущество, а также специальные технические средства для прослушивания удаленным доступом.



В органы полиции доставлено 40 фигурантов. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Операцию провели сотрудники департамента по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с департаментом КНБ.