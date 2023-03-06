Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 06 Марта
+9...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.08 KZT
  • €1 = 457.29 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

40 человек задержали в ходе крупной спецоперации в Карагандинской области

Просмотров:95 Опубликовано: Сегодня, 07:26
40 человек задержали в ходе крупной спецоперации в Карагандинской области
© polisia.kz
В воскресенье, 5 марта, сотрудники силовых органов провели в Карагандинской области спецоперацию по пресечению криминальной деятельности преступной группы, которая на протяжении длительного времени негативно влияла на криминогенную обстановку в регионе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Члены данной группы неоднократно устраивали криминальные разборки с применением огнестрельного оружия, дерзко нарушая общественный порядок. Численность группировки, по оперативным данным, составляет около 50 активных участников, в том числе бывшие сотрудники правоохранительных органов, а также работники охранных организаций.

Между лидером и членами группы имелась четкая иерархия с определением роли каждого. Соблюдались меры конспирации. В результате проведенного комплекса специальных и оперативно-разыскных мероприятий вскрыта многоуровневая система хищений товарно-материальных ценностей на крупных промышленных объектах региона, в том числе АO "АрселорМиттал Темиртау".

Установлена причастность членов группировки к ряду нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений: вымогательства, причинение тяжкого вреда здоровью, покушение на убийство и хулиганства.

В ходе спецоперации проведено более 100 обысковых мероприятий, изъято девять единиц огнестрельного оружия, около 200 боеприпасов, гранатомет, тротил, гранаты, документация и поддельные печати, религиозная литература, крупная сумма денежных средств, движимое и недвижимое имущество, а также специальные технические средства для прослушивания удаленным доступом.

В органы полиции доставлено 40 фигурантов. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Операцию провели сотрудники департамента по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с департаментом КНБ.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика