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Правила обязательного видеонаблюдения приняли в Казахстане

Просмотров:338 Опубликовано: Сегодня, 09:28
Правила обязательного видеонаблюдения приняли в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Казахстане утвердили правила функционирования, оснащения и использования систем видеонаблюдения, передает Tengrinews.kz.

Как уточняется, правила обязательного видеонаблюдения охватывают пенитенциарные учреждения и служебные помещения полиции, а также все оперативно-следственные подразделения правоохранительных органов.

"Системы видеонаблюдения также будут охватывать маршрут следования посетителей и режимные кабинеты, за исключением мест личной гигиены. Сформирован перечень лиц, имеющих право в том числе удаленно просматривать видеозаписи в режиме реального времени и принимать оперативные меры по пресечению нарушений. Эти меры соответствуют ратифицированным Казахстаном международным актам против пыток и направлены на предотвращение недозволенных методов следствия", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Видеозаписи также могут быть использованы в качестве доказательств адвокатами, потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми, судом и другими органами.

Предусмотрена прямая ответственность руководителей органов за обеспечение исправного состояния, материально-технического обеспечения эксплуатации систем видеонаблюдения и сохранность видеоархива.

Правила разработаны в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий", став еще одним эффективным заслоном в сфере противодействия нарушениям прав граждан.


Источник: Tengrinews.kz
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