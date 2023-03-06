Правила обязательного видеонаблюдения приняли в Казахстане

В Казахстане утвердили правила функционирования, оснащения и использования систем видеонаблюдения, передает Tengrinews.kz.



Как уточняется, правила обязательного видеонаблюдения охватывают пенитенциарные учреждения и служебные помещения полиции, а также все оперативно-следственные подразделения правоохранительных органов.



"Системы видеонаблюдения также будут охватывать маршрут следования посетителей и режимные кабинеты, за исключением мест личной гигиены. Сформирован перечень лиц, имеющих право в том числе удаленно просматривать видеозаписи в режиме реального времени и принимать оперативные меры по пресечению нарушений. Эти меры соответствуют ратифицированным Казахстаном международным актам против пыток и направлены на предотвращение недозволенных методов следствия", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.



Видеозаписи также могут быть использованы в качестве доказательств адвокатами, потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми, судом и другими органами.



Предусмотрена прямая ответственность руководителей органов за обеспечение исправного состояния, материально-технического обеспечения эксплуатации систем видеонаблюдения и сохранность видеоархива.



Правила разработаны в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий", став еще одним эффективным заслоном в сфере противодействия нарушениям прав граждан.