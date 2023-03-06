Штрафы за нецензурную брань выросли в Казахстане

АСТАНА, 6 мар — Sputnik. С сегодняшнего дня в Казахстане действует новый размер штрафа за матерную брань в общественных местах. 6 марта вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предполагающие ужесточение наказания за нецензурную брань.



До 6 марта размер штрафа составлял 5 МРП, с сегодняшнего дня - 20 МРП (69 000 тенге).



Действует также и ответственность за мат в соцсетях. При этом по мелкому хулиганству ответственность за нецензурную брань в социальных сетях предусмотрена, если она высказана в общественных местах или с проявлением неуважения к окружающим и нарушения спокойствия граждан.