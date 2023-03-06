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Похищенное во время январских событий оружие спецназа нашли в Атырау

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:22
Похищенное во время январских событий оружие спецназа нашли в Атырау
Кадр из видео
Похищенное ранее оружие спецназа нашли полицейские Атырау, передает корреспондент Tengrinews.kz. со ссылкой на Telegram-канал POLICE.KZ

28 февраля сотрудники Департамента полиции области обнаружили на берегу реки Урал в районе населенного пункта Аксай место хранения похищенного во время январских событий оружия.

"При досмотре изъяты ружье "Форт - 500", принадлежащие быстродействующему спецназу ДП Атырауской области, три патрона калибра 12 миллиметров, две гранаты ГСЗ ДК-130 СГ, палка резиновая ПР 54, пуленепробиваемые жилеты и каски", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 287 УК РК, начато досудебное расследование.

Ранее, на пленарном заседании Мажилиса руководители силовых структур рассказали о расследовании январской трагедии и показали изъятое оружие. Сотрудниками органов внутренних дел было найдено около 4000 единиц оружия.



Источник: Tengrinews.kz
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