Похищенное во время январских событий оружие спецназа нашли в Атырау

Похищенное ранее оружие спецназа нашли полицейские Атырау, передает корреспондент Tengrinews.kz. со ссылкой на Telegram-канал POLICE.KZ28 февраля сотрудники Департамента полиции области обнаружили на берегу реки Урал в районе населенного пункта Аксай место хранения похищенного во время январских событий оружия."При досмотре изъяты ружье "Форт - 500", принадлежащие быстродействующему спецназу ДП Атырауской области, три патрона калибра 12 миллиметров, две гранаты ГСЗ ДК-130 СГ, палка резиновая ПР 54, пуленепробиваемые жилеты и каски", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 287 УК РК, начато досудебное расследование.Ранее, на пленарном заседании Мажилиса руководители силовых структур рассказали о расследовании январской трагедии и показали изъятое оружие. Сотрудниками органов внутренних дел было найдено около 4000 единиц оружия.