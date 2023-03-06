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Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в мартовские праздники

Просмотров:108 Опубликовано: Сегодня, 13:30
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в мартовские праздники
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Стало известно, как центры обслуживания населения и спецЦОНы Казахстана будут работать праздничные дни в марте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу "Правительства для граждан".

Как сообщили в компании, в связи с празднованием Международного женского дня и Наурыза, ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 8, 21, 22 и 23 марта.

На этой неделе, 6, 7, 9 и 10 марта ЦОНы и спецЦОНы работают в штатном режиме.

В субботу, 11 марта, дежурные центры обслуживания населения будут принимать до 13:00.

Обычные центры обслуживания населения работают в будни с 9:00 до 18:00, дежурные - в будни с 9:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 13:00.

В пресс-службе "Правительства для граждан" напомнили, что в Астане, Шымкенте и Кызылорде изменились адреса дежурных ЦОНов. В столице до 20:00 в будни принимают по адресу улице Иманова, 20, улице Сатпаева, 25 и улице 20.40, дом 2.

Напомним, в Казахстане вводят в использование новый терминал, с помощью которого можно быстро перевыпустить удостоверение личности или паспорт.


Источник: Tengrinews.kz
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