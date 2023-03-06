Пользователи столкнулись со сбоем в работе «Kaspi Магазина»

Как сообщалось в приложении Kaspi, «наблюдаются проблемы при оформлении и выдаче заказов в «Kaspi Магазине». Также юыло добавлено, что «командa прикладывает все усилия, чтобы скорее наладить работу». В своих соцсетях Kaspi.kz никаких дополнительных объяснений по поводу сбоя не опубликовала. Forbes.kz направил запрос в пресс-службу Kaspi.kz.
«Kaspi Магазин» - часть приложения Kaspi.kz, с помощью которого можно совершать платежи и переводы, делать покупки, управлять личными финансами, документами, покупать авиа- и ж/д-билеты, размещать объявления и т.д.
Напомним, 28 октября 2020 в работе приложения Kaspi также возникали неполадки. Тогда были недоступны оплата картами, снятие и пополнение в банкоматах. В банке сообщили, что никаких кибератак на систему банка не было и деньги клиентов находятся в сохранности. Доступ к приложению казахстанцы получили через несколько часов технических работ.
«Kaspi Магазин» занимает первое место в рейтинге Forbes Kazakhstan «40 крупнейших торговых интернет-площадок – 2022», с выручкой $1,69 млрд в 2021 году.
Ассортимент маркетплейса составляет порядка 2 млн товаров. На 1 января 2023 года 28,80% простых акций компании Kaspi.kz принадлежит фондам Baring Vostok, 24,55% –Михаилу Ломтадзе (№5 в списке «50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2022»), 23,35% – Вячеславу Киму (№4 в списке «50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2022»).
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