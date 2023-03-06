Программа переселения: куда обращаться и сколько денег выделят на поддержку

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, как и куда обращаться казахстанцам, чтобы воспользоваться программой переселения с юга на север и в другие трудодефицитные регионы страны, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Чтобы воспользоваться программой переселения в трудодефицитные регионы страны, казахстанцам достаточно обратиться в Центр занятости населения или же онлайн на сайте Электронной биржи труда.



На сайте www.enbek.kz казахстанцам доступна услуга "Получить консультацию по вопросам переселения". Для этого достаточно подать заявку, указав персональную информацию заявителя.



В разделе "Узнайте о переселении в трудодефицитные регионы" обратившимся казахстанцам будет представлена карта регионов прибытия. О каждом регионе представлен "паспорт" со всей подробной информацией о местности: наличие школ, медицинских учреждений, объектов спорта и многое другое. Здесь же по каждому району представлены контакты Центра занятости населения.



Отметим, что с позапрошлого года программа переселения аккумулирована в национальный проект "Сильные регионы – драйвер развития страны".



В отличие от предыдущей программы здесь есть несколько отличительных моментов. Так, участниками программы могут стать кандасы и переселенцы из трудоизбыточных регионов, таких как Алматинская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Кызылординская области, область Жетісу, а также города Алматы, Шымкент и Астана, в трудодефицитные регионы: Акмолинская, Костанайская, Карагандинская, Павлодарская, Восточная и Северо-Казахстанская области, области Абай и Улытау.



Переселенцам оказываются меры господдержки:



- субсидия на переезд – единовременно в размере 70 МРП (241 500 тенге в 2023 году) на главу и каждого члена семьи;

- субсидия на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение двенадцати месяцев в размерах от 15 до 30 МРП (от 5 175 до 10 350 тенге в 2023 году) в зависимости от количества семьи и населенного пункта;

- работодателю, оказывающему содействие в межрегиональном переселении, предоставляется субсидия на трудоустройство единовременно в размере 400 МРП (1 миллион 380 тысяч тенге в 2023 году) за каждого работника, принятого при условии трудоустройства на постоянную работу со сроком не менее двух лет и обеспечения жильем;

- направление на краткосрочное профессиональное обучение;

- содействие в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы.



"За шесть лет реализации программы переселения, то есть с 2017 по 2022 годы, из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселились 41,7 тысячи человек, из них в 2017 году - 4 тысячи человек, 2018 году – 6,8 тысячи человек, 2019 году – 9,1 тысячи человек, 2020 году – 5,8 тысячи человек, 2021 году – 8,1 тысячи человек.



В 2023 году квота приема кандасов и переселенцев составляет 8 652 человека, что больше на 566 человек в сравнении с 2022 годом", - сообщили в Минтруда в ответе на официальный запрос.



Напомним, итоги прошлых лет показали, что переселенцы часто сталкиваются с проблемами обеспечения жильем. Поэтому в рамках концепции миграционной политики на 2023-2027 годы включена новая мера господдержки - выдача сертификата экономической мобильности. То есть финансовая помощь от местного исполнительного органа для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при покупке жилья. Как уточняется, размер такой материальной помощи может составлять до четырех миллионов тенге.



Такой сертификат, как подчеркнули в Минтруда, предоставляется единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе.