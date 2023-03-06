МИД об отсутствии посла Украины в Казахстане: Это нормальная практика

По словам официального представителя МИД Айбека Смадиярова, в дипломатической практике нормально, когда позиция посла какое-то время остается вакантной, сообщает Zakon.kz.



Айбек Смадияров прокомментировал вакантность позиции посла Украины в Казахстане. Предыдущего посла Петра Врублевского сняли с должности в октябре 2022 года из-за его высказываний в интервью казахстанскому блогеру.



"Это в дипломатической практике нормальное явление. Отправляющая страна сама решает, сколько эта позиция будет находиться вакантной. Информации нет (о том, кого назначат. – Прим. ред.)".Айбек Смадияров



Кандидатуру, по его словам, еще не выбрали.



5 сентября Врублевский принес свои извинения за высказанные ранее слова и объяснил, что это было на "фоне повышенного эмоционального состояния".